Andrei Ionut, representante de Rumanía en Eurovisión, actuará en directo en la 'Sálvame Fashion Week'

La canción de Rumanía ha sido una de las más pegadizas de la edición del certamen de música europeo de este año, sobre todo en nuestro país, debido a la parte de la letra en la que se hace un homenaje a nuestro idioma.

El tema, Llámame, se ha hecho totalmente viral y acumula ya diez millones de visualizaciones en YouTube. Tanto es así, que en el programa vespertino de Telecinco han querido utilizar la canción para su tercera edición de Sálvame Fashion Week, que ha empezado este lunes 23 de mayo.

La pasada semana saltó la noticia de la llegada al prime time de esta semana de la moda, de hecho, este miércoles Telecinco emitirá a partir de las 21:55 esta entrega especial del certamen de moda en la que se podrá ver a los colaboradores desfilando con sus trajes confeccionados por los diseñadores jóvenes elegidos.

Desde la cadena han anunciado que, además de los desfiles en la pasarela, habrá varias actuaciones en directo, una de ellas la de Andrei Ionut Ursu, el representante eurovisivo de este año conocido artísticamente como WRS. Además, otros artistas amenizarán esta noche de la moda, como Varry Brava y Javiera Mena.

📺 @telecincoes promociona con "Llámame" de @wrsandrei la Sálvame Fashion Week 2022 (#SFW22)



🎤 El representante de Rumanía en #Eurovision 2022 estará actuando en directo en la gala, así como @varrybrava y @javieramena



▶️ No te lo pierdas este miércoles desde las 21:55h pic.twitter.com/NB1hH6zi0B — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) May 23, 2022

Pero parece que aunque esta haya sido la canción escogida por el programa de La Fábrica de la Tele, al presentador del formato no le termina de gustar y así lo ha manifestado al inicio del programa de este lunes. Jorge Javier y Adela González, presentadores de Sálvame, comenzaban la tarde en las instalaciones exteriores de Mediaset, y mientras sonaba la canción, el de Badalona daba sin tapujos su opinión. "No entiendo porque tengo que escuchar esta canción si no me gusta", comentaba Vázquez a Adela.

Una opinión, la de González, contraria a la de su compañero, ya que a la presentadora le "encanta". Pero parece que Vázquez no le valía su comentario inicial y añadía lo siguiente dirigiéndose a su compañera: "No te pienses que eres moderna porque te guste esta canción de mierda".

Finalmente, parece que el formato de Mediaset no ha tenido muy en cuenta la opinión del presentador de Supervivientes y se tendrá que enfrentar a esta canción en directo.

[Más información: Eurovisión recalcula los puntos de seis países por "patrones de votación irregulares"]

Sigue los temas que te interesan