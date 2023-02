Pablo Motos cuenta en ‘El Hormiguero’ la llamada que le hizo el Felipe VI con una petición

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Las actrices Mirem Ibarguren y Pepa Charro visitaron este martes El Hormiguero, para promocionar su nueva película, La novia de América, que se estrena la próxima semana en cines. Una cinta que han rodado en México, cuando todavía había grandes restricciones por la pandemia del coronavirus.

Resultó interesante conocer a Pepa Charro detrás del personaje que más popularidad le ha atraído, el de La Terremoto de Alcorcón, y entre otras cosas habló de sus primeros trabajos, como por ejemplo, vendedora de multipropiedad o en una revista de la Conferencia Episcopal. “Estudiáis para una cosa, no vais a trabajar de eso, pero no penséis que cae en saco vacío, todo vale”, reconocía la actriz, en un mensaje que bien podría aplicarse a Rafa Mora, quien esa misma tarde se jactaba en Sálvame de haber abandonado la carrera de Periodismo.

Durante la entrevista, Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero, jugó con las invitadas al “verdad o mentira”, sección que consiste en contar una anécdota y que el resto acierte si es cierto o si se trata de un embuste. Entonces expuso que en cierta ocasión el rey Felipe VI le llamó para pedirle un favor. Pepa Charro preguntaba entonces si le llamó el rey “bueno”, y Motos, con mucha rapidez, le aclaraba que “los dos son buenos, pero me llamó el actual”.

[Máximo Huerta, en ‘El Hormiguero’, sobre su dimisión como ministro: “Me tiraron al precipicio”]

Así dio varios detalles de lo que sucedió en aquella charla telefónica. “Un día me llamaron y me dicen que eran de la Casa Real y me pasaron con el rey y se puso”, explicó el valenciano. Así, el rey le pidió “que presentase una cosa de héroes anónimos”. Personas que se dedicaban a ayudar, o a profesionales como panaderos que llevan su producto a la España vaciada. “Le dije que sí y lo presenté”, terminaba diciendo Motos. Tanto Miren Ibarguren como Pepa Charro dijeron que la anécdota era cierta, y dieron la respuesta correcta.

El evento al que hace referencia Motos debe ser la imposición de condecoraciones a 41 ciudadanos a los que el Gobierno otorgó la Orden del Mérito Civil en 2019, y que se celebró en el Salón de Columnas del Palacio Real. Un evento que Motos presentó y que coincidía con el quinto aniversario de la proclamación del rey Felipe como jefe de estado, y en el que el monarca estuvo presente junto a doña Letizia.

Archivado en El Hormiguero, Felipe VI, Pablo Motos, Televisión

Sigue los temas que te interesan