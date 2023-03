Rosa, una mujer en llamas en la prueba más arriesgada de la final de 'El desafío': "Apoteósico"

Aunque Ana Guerra se ha convertido en la ganadora de la tercera edición de El desafío, su victoria ha sido muy ajustada. Rosa López quedó en segundo lugar con apenas 11 puntos de diferencias y con la prueba más complicada de la gala final. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo se convirtió en una auténtica mujer en llamas en una prueba en la que terminó taconeando rodeada de fuego.

A pesar de que Ana Guerra derrochase elegancia bailando cual Anna Pávlova en El lago de los cisnes, fue Rosa la que tuvo el reto más arriesgado de la noche. La cantante tuvo que realizar una coreografía en la que el fuego era el principal protagonista. De hecho, su baile fue añadiendo más llamas, hasta el punto de acabar rodeada de fuego y con los pies ardiendo mientras bailaba al son de la música.

Con la impactante imagen de ver arder los pies tanto de Rosa como de las otras dos bailarinas; tras terminar la coreografía, el equipo de seguridad se apresuró a apagar las llamas. La prueba provocó el aplauso unánime del público, aunque fue Roberto Leal el que expresó su desconcierto, dado lo espectacular pero arriesgado de la prueba. “estamos muy protegidos, nos cuidan lo más grande y por eso parece que somos valientes. Por eso digo, que detrás de todo esto está el equipo”, dijo la cantante.

A pesar de ese arrebato de modestia, el presentador le interrumpió rápidamente, para recalcar cómo la artista, realmente, hizo una prueba en la que casi ponía en riesgo su vida. “Sabemos lo humilde y lo generosa que eres. El equipo es importantísimo, son tan grandes como los concursantes, pero a esto que tú acabas de hacer ahora mismo, no le quites ningún mérito. Porque, te lo va a decir el jurado, no yo: te la has jugado, literalmente”, le respondió.

Una opinión que también compartía el jurado. “Parece que somos valientes, dice, no. Ha sido fantástico y el final, apoteósico. Has convertido una prueba de mucha tensión y riesgo en algo bonito, en un espectáculo artístico, y eso tiene mucho mérito. Lo has vendido muy bien, lo has contado muy bien y el resultado es lo que hemos visto”, expresó Juan del Val. “Has hecho el número con fuego más valiente que he visto yo aquí, porque ibas con la cara descubierta. Yo no lo haría”, agregó Santiago Segura.

