Rosa López rompe el récord de la apnea en 'El Desafío' y deja una dedicatoria romántica a su novio

Y, por fin, Rosa López ha ganado una gala de El desafío. La cantante no solo se alzó con la victoria, sino que rompió un récord con su apnea. La artista aguantó 4 minutos y 40 segundos bajo el agua, superando así la marca tanto de Jorge Blanco, quien ostentaba la mejor puntuación de esta tercera edición con 4 minutos y 13 segundos, como también la de Jorge Sanz, quien desde la primera temporada del talent-show tenía la mejor calificación, al haber aguantado 4 minutos y 37 minutos.

Si hay un punto que destaca de esta tercera edición del programa presentado por Roberto Leal es el carisma de Rosa. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ya comentaba al inicio de la noche que ella le tenía un miedo atroz al agua. “Yo soy de tierra”, compartía en los vídeos de ensayos, donde reveló que decidió agarrar el toro por los cuernos para superar este reto. Para ello, la artista optó por seguir la “filosofía del pez”. “Pensar que ese es mi entorno, que fuera, me muero”, señaló.

A diferencia de otras galas, Rosa se mostró increíblemente concentrada en su propia prueba. “Ni siquiera eres consciente de dónde estás”, dijo al terminar. Pudo verse cómo la granadina estaba sumergida en el agua, aunque con la válvula que le permitía obtener oxígeno del exterior. El reto comenzó justo cuando se desprendió del tubo, provocando máxima tensión en el plató.

[Roberto Leal: "En Antena 3 no hay peleas de gallos, somos muñecos al frente de programas"]

Al poco de superar el récord que ostentaba Jorge Sanz, fue cuando Rosa salió al exterior, provocando el aplauso unánime del público, así como provocando lágrimas de emoción tanto en Roberto Leal como en Pilar Rubio y varios participantes del talent, como Boris Izaguirre o Florentino Fernández. La propia Rosa no podía contener tampoco las lágrimas al ver que había logrado superar un miedo.

Acompañada por el entrenador, Juandi Alcázar, quien también apareció en el plató fue el novio de Rosa, Iñaki García, a quien le dedicó unas sentidas palabras de amor. “Iñaki es mi pareja, el que me ha prestado sus pulmones hoy para ahí dentro. Es mi familia”, aseguraba al presentar al policía. “Me ha dado la fuerza, es el que me motiva cada día, el que me hace conectar con los míos”, dijo visiblemente emocionada y contagiando esa emoción entre el público.

“Él me apoya en todas las cosas que haga y ha sido muy importante tenerlo hoy aquí, igual que a mi club de fans, que son veinte años con ellos. Hoy me hacían falta”, continuó, dedicándole así también palabras de agradecimiento a sus seguidores. Por supuesto, Iñaki quiso también mostrar su amor por la cantante. “El corazón me iba a mil. Estaba respirando por ella y, por dios, no me vuelvas a preguntar por qué te quiero”, exclamó, para después abrazar y besar a su pareja.

Con el jurado en pie y al haber sido una apnea la prueba, la victoria de Rosa se dio casi por asegurada. De hecho, se dejó intuir en la valoración del jurado. “Nos has demostrado que los miedos los has convertido en coraje y eres como el ave fénix, nadie te destruye. Tú para arriba, Rosa”, comentó Pilar Rubio. “Has dicho antes te ha apoyado, que Juandi te trataba con un cariño que era maravilloso, todo el plató empujando, pero la protagonista de esto, eres tú. Solamente tú has logrado ser lo que eres: superación”, agregó Juan del Val.

¡RÉCORD! @RosaLopez se coloca la primera en el ranking de apnea de @eldesafioa3 con 4:40 minutos #ElDesafío7 pic.twitter.com/VpADSinzVu — El Desafío (@eldesafioA3) February 24, 2023

“No sabes lo feliz que me has hecho, porque yo te quiero mucho y no veas las ganas que tenía de que ganases un programa”, continuó Santiago Segura. De hecho, Rosa se llevó los tres dieces del jurado... aunque eso no impidió que Juan del Vale pulsase el botón de la injusticia, dejando perplejos tanto a Roberto Leal como a todos los concursantes. Lejos de cambiar el resultado, el jurado solo le dio más emoción a la noche, ya que esos cinco puntos extra se los dio a Rosa. “Pleno de dices ha habido muchos con la Apnea pero lo bueno es bueno, pero lo excepcional y único es excepcional”, dijo, provocando otro sonoro aplauso.

