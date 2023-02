La dura respuesta de Fabiola Martínez a Bertín Osborne en 'Y ahora, Sonsoles': "Me merezco un poco de respeto"

Las polémicas palabras de Bertín Osborne en una entrevista, en la que dijo que nunca “había estado enamorado” y que estaba mucho “mejor solo”, tuvieron este pasado viernes sus primeras réplicas. Ha sido la que fue su segunda esposa, Fabiola Martínez, la que no ha tardado en pronunciarse. La colaboradora de Y ahora, Sonsoles aprovechó su presencia en el programa para compartir con Sonsoles Ónega su perplejidad antes esas palabras.

En la revista Lecturas, se pudo ver algunas declaraciones del cantante y presentador, en las que sorprendía al revelar que nunca había sentido esa pasión propia del amor. He estado muy bien y a gusto. Pero muy enamorado o muy enchochado, yo creo que no. Solo sientes que quieres estar con esa persona”, explicó, antes de declarar que, actualmente, está “fenomenal solo”.

Tales comentarios se añaden a otras que dijo el pasado sábado en Déjate querer. En el debut de Paz Padilla en este ciclo del programa, Bertín Osborne fue uno de los primeros invitados y, además de revelar que había estado en prisión dos veces, divagó sobre el amor, señalando que nunca se había sentido enamorado.

La modelo y empresaria venezolana se mostró muy dolida por esa confesión del cantante y presentador a la revista Lecturas, en la que dijo que nunca se había enamorado. “No reconozco a Bertín en estas palabras. Después de tantos años juntos, viviendo tantas cosas, que ahora diga que nunca ha estado enamorado, la verdad es que diga esto me sorprendió mucho. He intentado analizarlo y entenderlo”, declaró sin poder evitar las lágrimas.

Martínez dijo haber vivido enamorada de su exmarido cuando ambos estaban casados y seguía mostrando su desconcierto ante sus declaraciones. “Quizás la realidad de Bertín no es la que yo viví. He renunciado a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor [...] He pensado que puede que ahora sí que esté enamorado y que ese sentimiento le hace darse cuenta de que lo de antes no era igual”, expresó ante la mirada preocupada de Ónega, quien recordaba que, hasta el momento, Osborne siempre había mostrado “una elegancia” a la hora de hablar de sus antiguas relaciones.

“Lo que más me costó en la separación fue entender que ya no me quería, pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele muchísimo. Yo lo he querido con locura y si él no ha estado enamorado, yo sí”, compartió en el plató, explicando que todos los años en los que estuvieron casados se merecen palabras mucho más amables. “Creo que necesito un poco de respeto a esos 18 años en los que hemos estado juntos [...] Ya hasta dudo de que haya sido feliz conmigo”, concluyó ante Ónega.

Ante la lógica reacción de la venezolana, madre de sus hijos Norberto Enrique y Carlos Alberto, Osborne ha querido matizar sus palabras. De ahí, que compartiese un vídeo en redes sociales. “Llevo, desde pequeño, intentando saber qué es estar enamorado, eso no se puede medir. Lo que para mí es enamorarse de alguien, a lo mejor, para ti, que estás viendo esto, no”, declaró en el vídeo, recalcando que el enamoramiento “es muy relativo”.

Tras esa primera declaración, pasó a hablar de lo que sintió por su exesposa Fabiola. “Estaba fundido, no podía vivir, plantearme mi vida sin ella”, explicó, buscando así zanjar la polémica. Por otro lado, Fabiola le comentó a Ónega, quizás a modo de advertencia, de que si él sentía que sus palabras “se habría malinterpretado”, tenía que aclarárselas personalmente.

“Hoy mismo ha estado en casa recogiendo a Carlos. Pero ¿sabes qué? Él sabe lo que ha dicho y si ha habido algún malentendido de lo que dijo. Lo lógico no es que lo diga en una entrevista, sino que levante el teléfono y me llamara para decirme que se ha equivocado. No sé, algo, pero no me dijo nada y esta mañana nos hemos mensajeado por los niños. De verdad, tenemos buena relación. Así que no lo entiendo”, le dijo a Ónega antes de terminar la entrevista.

