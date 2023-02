Bertín Osborne reacciona al dolor de su exmujer, Fabiola Martínez, y aclara sus polémicas palabras

La separación de una pareja nunca es fácil, más si hay hijos de por medio. Sin embargo, hay ocasiones que sus protagonistas consiguen dejar a un lado los problemas que pudiera haber para afrontar esa nueva etapa de sus vidas de la mejor forma posible por el bien de sus hijos. En esta definición pueden entrar perfectamente Bertín Osborne (68 años) y Fabiola Martínez (50), quienes tras su separación, anunciada a comienzos del año 2021, han tenido una gran cordialidad. O eso parecía.

La última aparición pública del empresario y cantante, en el programa Déjate Querer, sembraba la polémica después de que Bertín le confesara a Paz Padilla (53) que nunca había estado enamorado. "He estado muy bien y a gusto. Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no. Solo sientes que quieres estar con esa persona... (...) Estoy fenomenal solo", aseguraba.

Si bien añadía unas palabras sobre Fabiola, el daño ya estaba hecho. "Nos queremos muchísimo y vamos juntos a muchos sitios, pero convivir no es lo nuestro. Nuestros hijos están encantados porque la relación es fantástica. Voy a su casa y merendamos, jugamos al Monopoly...", dijo sobre la madre de sus dos hijos pequeños.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en su última aparición juntos, con la infanta Elena, en un acto de la Fundación Bertín Osborne en mayo de 2022. Gtres

Entre lágrimas, este viernes 24 de febrero, la venezolana reaparecía en televisión en el espacio Y ahora Sonsoles y se mostraba muy afectada: "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho". "He renunciado a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor", añadía sin poder contener las lágrimas.

Fabiola también explicaba que cuando se separaron "lo que más me costó entender es que no me quería". "Me merezco un poco de respeto por esos 18 años, casi 20, que hemos estado juntos", sentenciaba.

Fabiola no pudo contener la emoción en 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

Tras escular el dolor de su exmujer y madre de sus dos hijos pequeños, Kike y Carlos, Bertín Osborne ha reaparecido en sus redes sociales, rectificando y aclarando sus polémicas palabras. A través de un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, ha explicado que "llevo desde pequeño intentar saber qué es estar enamorado, eso no se puede medir, lo que para mí es estar enamorado de alguien a lo mejor para ti, que estás viendo esto, no" y que lo que quiso decir en Déjate querer es que estar enamorado "es muy relativo".

El presentador ha asegurado que se ha casado dos veces en su vida porque ha estado enamorado, pero en concreto con Fabiola "estaba fundido, no podía vivir, plantearme mi vida sin ella" por eso ha querido poner en valor a su exmujer tras sus desafortunadas declaraciones.

"Después de estos 18 años me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra, no es que sea importante es mi vida es que es fundamental".

Sin más, Bertín ha terminado su vídeo desvelando que "no he estado enamorado de la forma convencional que todos piensan, yo he estado fundido y muerto por ella".

