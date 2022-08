Carlos, el hijo de Bertín Osborne, finaliza su campamento militar: un enfado y su complicado año

Hace unos días, la propia Fabiola Martínez (49 años), exmujer de Bertín Osborne (67), desvelaba, por sorpresa, en un evento benéfico en Marbella, que su hijo menor, Carlos (13), se encontraba pasando unos días en un campamento de verano para aprender "un poquito de disciplina".

Unas declaraciones que se sumaron, días después, a un post de Bertín en sus redes sociales, donde el cantante aparecía en una imagen junto a un uniformado Carlos, bajo el siguiente texto: "En el campamento cívico-militar El Gran Capitán, con mi hijo Carlos. Aprendiendo valores".

Gracias a la publicación, se descubrió que este centro se ubica en Navacerrada, en la sierra madrileña, y está impartido por veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Carlos junto a su padre, Bertín Osborne, posando ante la cámara en un día de su curso militar. Redes Sociales

"Enseñaremos a los jóvenes no sólo aspectos propios de las Fuerzas Armadas, sino también maneras, formas y educación dentro del cuartel y en la vida civil. Les enseñaremos nociones prácticas y básicas de derecho, para que conozcan las reglas del juego en la sociedad", se sostiene en la página web oficial del campamento.

Con el afán de conocer cómo ha vivido el pequeño Carlos esta aventura en su vida, así como saber nuevos detalles de su estancia, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su madre, Fabiola Martínez, quien se descubre como la artífice de la idea: "Carlos ya terminó el curso. Me lo recomendó una amiga porque su niño, que es mayor que Carlos, es como si fuera un hermano mayor, un niño estupendo, y fue con Carlos. Se lo pasó fenomenal en el campamento. Dieron un montón de cosas".

Añade Fabiola que esta experiencia ha sido un "aprendizaje brutal" en la formación vital de su hijo: "Ha hecho cosas como defensa personal, ayudar a una persona en los primeros auxilios, respiración asistida... Me pareció bastante interesante que viviera esa experiencia, que da un aprendizaje bestial. Porque va mucho más allá de lo que se pueda deducir al pensar en un campamento militar".

En ese momento de la conversación, la exmujer de Bertín desvela, al tiempo que matiza, a qué se quiso referir cuando habló de la falta de disciplina del joven Carlos: "Cuando en Marbella me preguntaron por Carlos, e hice referencia a la disciplina no lo decía por el campamento. Lo decía porque estaba un poco enfadada con él porque, bueno, una siempre quiere que vaya mejor en los estudios".

La empresaria, que está cerrando flecos para poder irse "unos días a la playa" y desconectar, no oculta que su vástago menor ha transitado por un complicado trance en los últimos tiempos: "Ha sido un año muy complicado para él; cambio de colegio, cambio de amigos... Todo se le juntó. Realmente, lo de la disciplina no era tanto por el campamento. Incluso, te diré que en la documentación que envían del campamento dejan bien claro que no es un campamento de chicos malos. No admiten a chicos que no muestren interés por las actividades".

El cantante de rancheras y la empresaria en un acto social en mayo de 2015. Gtres

Confía muy mucho Fabiola en que su hijo comience el curso escolar con energía renovadas e ilusión a raíz de esta excursión, que ha durado dos semanas: "Le ha encantado y ha hecho nuevos amigos. Necesitaba animarse y ahora empezará con ganas el nuevo curso escolar. Me ha dicho que el año que viene le gustaría volver".

Para terminar la conversación, la venezolana sostiene lo que sigue: "No es el primer campamento al que asiste Carlos. Se trata de darle cuantas más oportunidades de probar cosas y experiencias para que él vaya viendo qué le gusta y dónde se siente más cómodo. Era un poco mi objetivo. No deja de ser, eso sí, un campamento de niños, no es una academia militar. Van chicos y chicas, es mixto".

La lucha de Bertín y Fabiola

El pasado mes de mayo, el exmatrimonio volvió a reunirse para apoyar a la Fundación Bertín Osborne en su nuevo proyecto, que ofrece apoyo y asesoramiento a las familias de personas con necesidades especiales, como las de su hijo Kike (15), quien nació con parálisis cerebral. Se trata de una aplicación denominada +Family, que está disponible desde el pasado 18 de mayo de 2022.

Fabiola, como presidenta de la organización, fue la encargada de explicar los detalles de esta nueva herramienta que pretende "convertirse en un referente de innovación que genere gran impacto social". Más tarde, tomó la palabra Osborne, quien si bien enfatizó en las ventajas de +Family, también quiso compartir la difícil situación de tener un hijo con necesidades especiales.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez durante el acto organizado por la fundación del cantante, el pasado mes de mayo. Gtres

"Probablemente no exista nada más frustrante que tener en tu casa a alguien a quien adoras y no puedas ayudar. No existe nada en el mundo peor que eso", expresó el presentador, para quien fue "un shock tremendo" el momento del nacimiento de su hijo Kike.

En su discurso, Bertín Osborne también tuvo palabras de cariño hacia su exmujer, de la que destacó, sobre todo, su rol de madre y su labor en la fundación de la que él es vicepresidente. Más tarde, en conversación con los medios, reiteró que Fabiola Martínez es una persona "maravillosa".

Más allá de seguir unidos por el bienestar de sus dos hijos, Kike y Carlos, Fabiola Martínez y Bertín Osborne se mantienen juntos en el trabajo que llevan a cabo con la fundación. "Es un proyecto común y los dos estamos muy comprometidos con las responsabilidades que asumimos hace muchos años", ha expresado Fabiola recientemente.

Fabiola y Bertín en la gala Global Gift, en Madrid en 2017. Gtres

Aunque actualmente no son pareja -anunciaron su separación en enero de 2021- Fabiola Martínez y Bertín Osborne siguen siendo familia. Así lo han dejado claro desde que se hizo pública su separación matrimonial, y en cada uno de los actos públicos a los que han acudido.

"Seremos una familia hasta el fin de nuestros días. Yo adoro a Fabiola. Es una mujer 10. Es una maravilla. Le tengo una admiración tremenda y eso no lo puedes quitar de ninguna manera", comentó Bertín el pasado mes de mayo, para añadir: "Yo ahora estoy contento viviendo en mi casa, en mi campo con mis animales... Y ella está feliz en Madrid, con sus niños, con su trabajo y en su fundación".

