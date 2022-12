Rosa López, enamorada, confiesa su deseo de ser madre: "Si no me doy prisa, me pilla el toro"

La amistad de las cantantes Rosa López (41 años) y Chenoa (47) está en el punto de mira después de que la artista argentina dejase claro el pasado viernes, día 9 de diciembre, en la celebración del 40 cumpleaños de Natalia Rodríguez, que la ganadora de Operación Triunfo "es compañera" y que los amigos son otros, como la propia Natalia, Geno Machado (40) o Alejandro Parreño (44).

Unas comentadísimas declaraciones a las que la fuera representante de Eurovisión 2003 no tardaba en responder en conversación con un colaborador del programa Fiesta, de Telecinco, asegurando lo siguiente: "La vida es muy corta y tenemos que ser felices. Yo estoy feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar".

48 horas después de que surgiera esta situación entre dos de las extriunfitas más queridas y populares, Rosa López ha reaparecido públicamente y lo ha hecho espectacular y arropada por dos de sus compañeras: Verónica Romero (44) y Geno Machado. Con ambas ha derrochado complicidad y cariño y con ellas ha vuelto subirse a un escenario para cantar juntas la emblemática canción con la que fue a Eurovisión: Europe's living a celebration.

Rosa López este pasado lunes concediendo declaraciones a los medios. Europa Press

Radiante, con un ajustadísimo mono metalizado, el pelo recogido y acompañada por su novio Iñaki García -de quien se confiesa "enamoradísima"-, Rosa ha querido zanjar, de una vez por todas, la controversia creada con Chenoa, alimentada, según ella, por los medios de comunicación.

"Estamos metidos en un mundo en el que a veces la prensa crea una historia que se alimenta de otra historia y de otra historia. Entonces yo puedo ver cosas que me manda un amigo, pero es que la prensa es muy insistente y la amistad que tenemos los 16, uno que ya no está, no lo va a corromper nadie. Aunque insistáis", ha declarado para Europa Press.

"Cuando veo la tele digo: 'ostras, estoy un poco molesta porque no lo entiendo'. Pero reconozco que la prensa a veces nos pone en un pedestal y otras veces te tira para abajo. Entonces, de verdad, hay un punto que no se debería rebasar cuando hay amor y cariño de verdad entre amigos" ha añadido, afirmando rotunda que es "amiga tanto de Chenoa como de todo el grupo".

Por ello, Rosa López prefiere no dar importancia a las declaraciones de la argentina y la justifica expresando que "la prensa a veces es muy insistente. Y la chiquilla, por muy inteligente que sea, a veces nos ponemos nerviosos y yo no tengo ni idea, pero no voy a alimentar más esta situación, que esto no es una verbena, señores. La vida es una, los recuerdos que tenemos no los podemos borrar nadie. No seáis malos, no seáis malos" asegura, reiterando su cariño por todos los triunfitos.

También ha querido salir Rosa López al paso de las informaciones que apuntan a que no ha estado al lado de sus compañeros cuando ellos la han necesitado: "Hombre, en algún momento habré faltado, como me han faltado a mí o como nos hemos faltado en algún momento. También le falto ahora a mi madre y ¿soy muy mala hija? No, es que... No voy a responder a cosas que yo no he creado porque es perder energía y la vida es muy bonita como para entretenerse en estas cosas".

"Cuando tenga algo que decir, se lo diré a la persona. De verdad, no os empeñéis, no insistáis en crear más historias porque no las hay. Nos queremos muchísimo, encima nos falta uno que está en el cielo y que es nuestro ángel [se refiere a Álex Casademunt]. Van a pasar cien años, si Dios quiere. Esa unión no se va a romper nunca, por lo menos por mi parte no. A todos los considero mis amigos y a todos los quiero muchísimo. Desde el día uno que yo entré en Operación Triunfo, todos y cada uno de ellos formaron una parte muy importante de mi persona y, a día de hoy, siguen siéndolo" ha zanjado.

Rosa López junto a su pareja, Iñaki García. Gtres

En cuanto al gran momento que está viviendo, Rosa López reconoce que está "muy feliz" y, uno de los culpables de ese momento dulce es su pareja, Iñaki García, con quien, sin embargo, descarta pasar por el altar porque, como afirma, "ya estamos compartiendo una vida". "Yo es que me siento ya casada. Yo le digo que es mi marido ya. Con él quiero envejecer" confiesa, revelando que en un futuro, "cuando tengamos tiempo", hará una fiesta para celebrar su felicidad en la que, asegura, estarán invitados todos los triunfitos.

Lo que sí es probable es que la pareja amplíe la familia antes de casarse porque, como apunta Rosa sonriente, "me gustaría tener hijos y, como no me meta prisa, me pilla el toro". "Últimamente estoy viendo muchos niños por todos lados y me está encantando" reconoce, dejando en el aire si 2023 será el año en el que se convertirá en madre por primera vez: "Va a salir el noveno disco y oye, si trae regalito, estupendo. Aunque hasta que no lo vea, no me lo creeré ni yo".

