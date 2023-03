¿Por qué 'Déjate querer' sigue sin funcionar en Telecinco, a pesar de contar con Paz Padilla?

El regreso de Déjate querer cumple un mes y la también vuelta de Paz Padilla a Telecinco no está siendo todo lo brillante que le hubiera gustado. Para su retorno, Mediaset apostaba por recuperar este formato, un programa que la corporación había cancelado abruptamente al inicio de esta temporada televisiva 2022-2023. A pesar de que tuvo un debut de lo más prometedor, con un buen 13% de cuota y 1.231.000 espectadores, sus datos no han hecho más que descender en las siguientes semanas.

Lo cierto es que Déjate querer siempre ha dependido del interés que generen sus invitados. El ejemplo más evidente fue el máximo histórico que marcó el programa con el reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en la última entrega de la séptima temporada del formato, allá por el 30 de julio del año pasado, cuando tuvo un 21,2% de share y 1.555.000 televidentes. Para el debut de Paz Padilla, se contó con la presencia de Jorge Pérez, quien volvía a sentarse en un plató tras revelarse su desliz en la fiesta de Unicorn con Alba Carrillo y que provocó su abrupta salida de Fiesta, recluyéndose con su familia y evitando las cámaras.

De ahí, que la expectación fuese mayor y que se tradujese en un correcto 13% de cuota y 1.231.000 espectadores. Sin embargo, lo que parecía un prometedor dato, fue desinflándose en las siguientes semanas. El regreso de Nacho Palau, quien habló sobre su lucha contra el cáncer que padece y su actual vínculo con Miguel Bosé, no enganchó de la misma forma, con unos datos bastante inferiores (10,1% de share y 998.000 televidentes). Peor le fue al programa con Falete como invitado (9,2% de cuota y 897.000 espectadores).

Aunque se preveía que seguiría con su línea descendente, el talk-show tiró de nostalgia provocando un reencuentro entre Alexandra Jiménez y Alejo Sauras, los míticos África y Raúl de Los Serrano. El movimiento funcionó, ya que el programa logró superar la barrera psicológica del doble dígito de cuota, 10,3%, y el millón de espectadors, 1.005.000 televidentes. Esto vuelve a confirmar que el programa depende de quién será su invitado semanal.

De ahí, que surja la pregunta sobre si Déjate querer fuese el formato ideal para el regreso de Paz Padilla. Inicialmente, su vuelta a Mediaset, la cual fue provocada por el acuerdo extrajudicial al que llegó con la corporación diez meses después de su despido. La también actriz y humorista rodó varios pilotos para la cadena y fue este talk-show, formato que presentó Toñi Moreno hasta el 1 de octubre del año pasado, al que Mediaset convenció para su regreso.

Paz Padilla no es el problema de ‘Déjate querer’

Lo cierto es que el estilo de Paz Padilla recuerda (más en fondo que en forma) a la de Moreno. La gaditana tiene un desparpajo y unas tablas sobre el plató donde se ve la veteranía que tiene en diversos formatos televisivos. Es más, su vuelta se interpretó también como una oportunidad de innovación, dada su versatilidad. Precisamente, Padilla venía de una larga temporada de éxito en el teatro, con su obra El humor de mi vida; además de triunfar en el cine con A todo tren 2.

Su manera de defender el programa es bastante loable, aunque haya tenido algunos momentos incómodos con los invitados anónimos, como cuando animó a una fan de Bertín Osborne a darse una nueva oportunidad en el amor. De ahí, que se vea que el problema de las audiencias de Déjate querer puede estar más relacionado con el propio formato que con su maestra de ceremonias.

Lo cierto es que Déjate querer, cuyo título fue también Volverte a ver entre 2018 y 2021, es heredero dos formatos. El más cercano es Hay una cosa que te quiero decir, que presentó Jorge Javier Vázquez entre 2012 y 2015, con un breve paréntesis con Jordi González. Fue el desembarco de la versión española del programa italiano C’è posta per te a Telecinco, puesto que, originalmente, el programa se vio en Antena 3 con el nombre Hay una carta para ti, que presentó Isabel Gemio entre 2002 y 2004.

El formato ya no atrae al público

Aunque es cierto que la etapa con Jorge Javier Vázquez, el formato tuvo muy buenas audiencias, hay que mirar con perspectiva su estructura. Y es que la televisión ha evolucionado mucho y lo que funcionaba ocho años atrás no tiene por qué volver a funcionar. En el momento en el que Hay una cosa que te quiero decir triunfaba en audiencias, era la época de plena popularidad de la cadena principal de Mediaset y la de su presentador estrella, Jorge Javier.

Casi un decenio después, la situación es bien distinta. De hecho, el estilo y formato del programa recuerda demasiado a un talk-show de los 2000. Es verdad que el programa original en Italia es uno de los más veteranos de la televisión del país transalpino. Pero, justo eso le ha permitido evolucionar y tener una especie de complicidad con el público que su contraparte española no tiene.

El depender demasiado de la popularidad del famoso que aparezca en cada entrega no ayuda a que esta nueva etapa de Déjate querer mejore sus audiencias respecto al ciclo con Toñi Moreno. De hecho, cabe recordar que el programa fue cancelado abruptamente por sus bajas audiencias. Teniendo en cuenta que el talk-show sigue la misma estructura y que solo ha cambiado de presentadora, ¿qué incentivo tiene la gente de darle una segunda oportunidad? Desafortunadamente, es evidente que el formato ya no gusta, algo que le cuesta entender a la cadena.

De ahí, que Paz Padilla sea la menos culpable de que el formato no consiga levantar audiencias. Y, la verdad, apena ver lo que podía haber sido una oportunidad de reinvención, con una auténtica showwoman liderando el proyecto, entre los formatos que, si bien no ha fracasado, no ha conseguido levantar el vuelo tampoco.

