Omar Montes habla su dura infancia en 'Déjate querer': "A lo mejor si comías, no cenabas"

Este sábado pasado en Déjate querer, el cantante Omar Montes mostró su faceta más personal. El ex de Isa P aprovechó su visita al programa, en el que iba a darle una sorpresa a una fan, para reflexionar sobre los momentos duros que vivió en su infancia, dejando también así una lección de superación que provocó el aplauso del público en el plató. “A veces, si, por ejemplo, comías, no cenabas”, expresó el exconcursante de Supervivientes 2019.

El cantante sorprendió a Paz Padilla compartiendo sin tapujos sus humildes orígenes, recordando así lo importante de no olvidar de dónde se viene. Montes le confesó a la presentadora cómo él no ha vivido de forma solvente toda su vida, compartiendo así su infancia en una chabola en el madrileño barrio de Carabanchel. “Era un barrio complicado, hemos pasado bastante fatiga. Yo me crie en unas chabolas con mi abuela, mi abuelo y mi madre. Yo tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio y me veían todos los niños”, compartió.

Montes también señaló cómo él, siendo un niño, no era consciente de la realidad en la que vivía y que le sorprende pensar en lo que tuvo que pasar. Lejos de verlo como un defecto, el cantante evidenció que el haber tenido una infancia así de dura le hizo ver las cosas con perspectiva. “Estaba hecho a esa vida”, dijo.

De hecho, el propio artista le reconoció a Paz Padilla que llegó a pasar hambre cuando era niño. “A veces, si por ejemplo comías, no cenabas. Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda, otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios. Más adelante cuando tiraron las chabolas, nos dieron un piso en Carabanchel”, confesó ante una presentadora con gesto serio.

El artista también señaló que, desafortunadamente, sigue habiendo desigualdad y pobreza en el barrio en el que se crio. “Me crie entre Carabanchel y Pan Bendito, de donde era mi amigo Moncho. Sí, desafortunadamente, continúan ocurriendo cosas así”, expuso. El cantante también recordó cómo fue el boxeo el que lo salvó, dado que su carrera musical comenzó a despegar después.

“Me salvó el gimnasio, me salvó el boxeo. Porque, al final, la música me ha venido después. Siempre he cantado, pero nunca me ha funcionado en sí. Es cierto que conseguí tener éxito con la canción Conmigo, junto con mi amigo Moncho. Pero antes de eso, no había dinero. Yo invertía en música más de lo que ganaba”, reveló.

Montes también habló del acoso escolar que sufrió en su infancia. "Estaba jugando a la pelota y, de repente, un muchacho la tiró al cementerio con muy mala leche. Era la única pelota que tenía y me costó mucho tenerla. Estaba subiendo la tapia del cementerio y cuando estaba a punto de saltar, un muchacho me empujó y caí de boca. Casi me mato, me quedé inconsciente diez minutos", detalló, visibilizando así una lacra en la que queda mucha lucha por delante.

