Natalia Jiménez carga contra Cinco Estaciones en 'Socialité': "No podéis robarme mi patrimonio"

Llega un nuevo capítulo del conflicto entre Natalia Jiménez y Pablo Domínguez y Sven Martín. A pesar de las explicaciones de ambos en Fiesta, donde quisieron recalcar que su nueva banda, Cinco Estaciones, es un proyecto aparte de la icónica La Quinta Estación; estas explicaciones no han terminado de convencer a la vocalista, quien no ha dudado en cargar de nuevo contra el grupo. Ha sido en Socialité donde la artista madrileña se ha defendido y, además, ha revelado la mala relación que existió dentro de la banda.

La polémica saltó justo al poco de que se anunciase una especie de reinicio con otro grupo llamado Cinco Estaciones, que une a los dos excomponentes de La 5a estación junto con la vocalista argentina Karito Volpe. Dado que ambos músicos comentaron que, aunque fuese una banda distinta, tocarían varios temas de su etapa con Natalia Jiménez, dado que “son de su autoría”; la artista madrileña no dudó en iniciar acciones legales contra sus antiguos colegas.

Para Jiménez, se trata de una treta para recuperar la marca La Quinta Estación. “Lo he llevado como una bien puede, no tengo problema con que la gente me imite y cante mis canciones”, comienza explicando al programa de Telecinco, dejando a sus excompañeros como meros imitadores. “Sí, tengo un problema con que usen el nombre de mi grupo de forma fraudulenta enriquecerse, para decir que el grupo va a volver con una cantante nueva cuando eso no va a pasar. A mí no me puedes robar un patrimonio que tengo desde hace 20 años”, exclamó.

La artista considera que el anuncio de Cinco Estaciones fue un movimiento muy calculado, puesto que coincidió justo cuando ella y Ángel Reyero, su compañero dentro de La Quinta Estación, tenían planeado anunciar su regreso, con una gira en 2024. Una noticia que se vio ensombrecida por la nueva formación de sus antiguos compañeros, que provocó un enfado mayor en la cantante. “Han confundido a los empresarios, a los fans. Nosotros queríamos anunciar que íbamos a regresar el año que viene y estábamos planeando la gira”, compartió visiblemente molesta.

Junto con su indignación, Natalia Jiménez aprovechó para revelar el mal ambiente que existía dentro de la banda, señalando que el único enlace que tiene con Domínguez y Martín es “a través de sus abogados”. “En general, todos éramos bastante pasivo-agresivos. Era como apuñalarnos un poco los unos a los otros”, desveló ante el programa.

