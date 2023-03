Cinco Estaciones contesta en 'Fiesta' a la acusación de fraude de Natalia Jiménez: "Somos otra marca"

El conflicto entre Natalia Jiménez y Pablo Domínguez y Sven Martín, antiguos miembros de La Quinta Estación, está lejos de terminar. Tras las duras acusaciones de la vocalista, quien lanzó un comunicado acusando a sus excompañeros de fraude y amenazando con tomar acciones legales por haber formado una nueva banda llamada Cinco Estaciones, los músicos han acudido a Fiesta para defenderse. “Solo queremos hacer música, es nuestra marca”, señaló el guitarrista.

Fue hace casi un par de semanas cuando estalló el conflicto. Domínguez y Martín anunciaban un nuevo proyecto llamado Cinco Estaciones, una banda que conformarán ellos y la vocalista argentina Karito Volpe. La pelea vino porque ambos músicos comentaron que, aunque sea una banda alejada de la marca La Quinta Estación, tocarían varias canciones de su etapa en el grupo, dado que “son de su autoría”.

El anuncio hizo que Natalia Jiménez y Ángel Reyero, los dos miembros que quedaron de La Quinta Estación hasta su disolución en 2010, anunciasen el regreso del grupo para 2024. Además, la vocalista lanzó una semana atrás un comunicado en sus redes sociales acusando a Domínguez y Martín de fraude.

“He decidido hacer este comunicado ya que hay mucha especulación de los fans en España por la información fraudulenta de una nueva banda que está intentando confundir a los empresarios y al público queriendo hacerse pasar por La Quinta Estación”, señaló la exjurado de Operación Triunfo al inicio del vídeo, anunciando también que emprenderá acciones legales contra ambos en España y en México.

Ante tales comentarios, los tres miembros de Cinco Estaciones optaron por aparecer en Fiesta y hablar públicamente sobre la polémica. Lo primero que comentó Domínguez es que él le envió una carta a la vocalista antes del anuncio de la formación de su nueva banda. “La carta la envié tres días antes de que ella estallara toda esta polémica. De hecho, fue una carta cariñosa, de excompañeros. Le comenté que no quería líos y que me había reencontrado con Sven después de muchos años y que, simplemente, queríamos hacer música, que no queremos historias, sino todo lo contrario”, detalló ante la atenta mirada de Emma García y el resto de tertuliano.

“Esperaba que se alegrase por la noticia, pero a los tres días fue cuando nos salió con esto”, agregó. Aurelio Manzano, presente en el plató, se apresuró para recalcar que la marca de La Quinta Estación le pertenece a Jiménez y que Cinco Estaciones no tiene nada que ver con ella, dado que se trata de una formación nueva.

“Lo que nos importa ahora es Cinco Estaciones, es nuestro proyecto y llevamos un año preparándolo, hay mucho trabajo detrás. Karito ha dejado su vida en Argentina y nosotros en Andalucía para volver a Madrid”, siguió explicando.

“Lo que nos importa es nuestra marca, nuestro grupo, nuestra música, nuestros conciertos y no queremos entrar en ninguna historia. Pero ella sale un día y nos llama fraudes, estafadores, un montón de cosas alentando a la gente y a los empresarios con acusaciones graves. A nosotros no nos ha parecido bien”, añadió. “Recalco. Nosotros no somos La Quinta Estación, ni lo queremos ser. Somos Cinco Estaciones”, concluyó.

