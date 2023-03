El nuevo rumbo de Telecinco para mejorar en audiencia e imagen, ¿parecerse a Antena 3?

Hubo un tiempo en el que Antena 3 quiso copiar el exitoso modelo de Telecinco sin demasiada suerte, aunque de eso hace algo más de una década. Tras ello, la cadena decidió tomar su propio camino, no sin antes hacerse con algunos de los formatos más exitosos de la competencia como El Hormiguero, La Voz y Pasapalabra. La principal cadena de Atresmedia ha enfilado una posición de liderazgo que, con toda probabilidad, sumará muy pronto un año y medio de forma consecutiva. La mejor racha de su historia.

En la cara B, Telecinco, con la peor. Pero no sólo en cuanto a audiencias se refiere, también en imagen. Lo que le ha llevado, entre otras decisiones, a apartar de la pantalla a nombres como Carlota Corredera o Rocío Carrasco, y diseñar un código ético que ayude a mejorar la visión que tanto la audiencia como anunciantes tienen de ella.

Y entre todas estas decisiones, la cadena también ha decidido fijarse en Antena 3, algo lógico siendo su máxima competidora a batir. Y emulando, en cierta manera, aquella mala praxis que llevó a cabo Antena 3 hace una década cuando las tornas eran bien distintas. Por aquel entonces, era Telecinco quien superaba cada día a Antena 3 por muchos puntos de diferencia.

'Sálvame' se 'inspira' en Sonsoles

En los últimos tiempos, ese intento por mejorar la audiencia y, el presunto veto a ciertos personajes incluidos en el controvertido nuevo Código ético, han hecho que Sálvame suavice sus contenidos. Y aunque éstos están aún lejos del corazón amable que pretenden fomentar Plan de tarde y Y ahora, Sonsoles, se ha notado cómo Sálvame pretende imitar poco a poco un estilo que promueva menos el escarnio y la fórmula del 'todo vale'.

Los protagonistas de Sálvame siguen siendo sus colaboradores, eso no se puede cambiar o directamente no quieren. Pero sí se ha abierto a nuevos personajes, famosos internacionales e incluso entrevistar en plató a personajes con mejor imagen como, por ejemplo, a María José Suárez en el Deluxe. Un viraje que puede marcar el tipo de contenido donde pretender mirarse Sálvame en esta nueva etapa.

El plató de 25 palabras

Dos concursos en la tarde, como antaño tenía Antena 3

Durante diez años, Antena 3 triunfó en la tarde con dos concursos. Ahora caigo y Boom, que fueron parte indispensable del resurgir de la cadena en temas de audiencia y, cómo no, de imagen. Ahora Telecinco intenta hacer lo mismo con 25 palabras y Reacción en cadena. Eso sí, el resultado al menos de momento no es muy halagüeño pese a haber renovado el primero de los dos. Ninguno llega a los dos dígitos de share.

Un aspecto curioso es como, en cierta forma, ambos concursos de Telecinco intentan beber de alguna manera del exitoso e infalible Pasapalabra. Ambos juegan con las palabras, 25 palabras recuerda demasiado en algunas pruebas al concurso presentado por Roberto Leal y Reacción en cadena incluso incluye en su plató una gran pantalla LED donde va apareciendo el bote acumulado, lo mismo que en Pasapalabra.

Telecinco también quiere su serie diaria

Tras el éxito de La promesa, que amenaza con quitarle a Amar es para siempre el título de la serie española más vista, y la longevidad de ésta última, Telecinco ha decidido empezar un ambicioso proyecto protagonizado por Lydia Bosch, Mía es la venganza. Aunque, de momento, todo son problemas para esta nueva ficción como ya hemos contado.

De estrenarse próximamente Mía es la venganza en horario de sobremesa y no eliminar ningún concurso de la tarde, Telecinco estaría copiando la fórmula que durante años mantuvo Antena 3 con Amar es para siempre, Ahora caigo y Boom. Algo que, por otro lado, también hizo Divinity. Que tras comprobar el éxito de las series turcas de Nova decidió inaugurar su bloque de series otomanas de rigor. No obstante, la idea inicial era estrenar esta serie en access prime time.

En su origen, Ana Rosa no tenia esta parte del programa

Ana Rosa también 'copió' a Susanna Griso

No es nada nuevo en televisión inspirarse en lo que le funciona a la competencia para, en cierta medida, aplicarlo a los programas de la cadena. Aruser@s ha resucitado el fervor por los vídeos graciosos y sorprendentes y enseguida programas como Fiesta o Espejo público han hecho lo propio.

De hecho, este último también inspiró a su rival más directo, El programa de Ana Rosa. Tras el fracaso de María Teresa Campos en las mañanas, Antena 3 decidió convertir la marca Espejo público en un programa matinal de actualidad. Se aportó de los típicos magacines de siempre para ofrecer información desde primera hora del día, emulando un tipo de programa más propio de la radio.

En sus primeras temporadas, hace ya más de una década, Susanna Griso empezó a subir amenazando a una Ana Rosa Quintana que había vuelto a recuperar el liderazgo de audiencia en su paso a Telecinco tras su mala y última temporada al frente de Sabor a ti. Telecinco reaccionó y la fórmula sigue hasta el día de hoy: adelantó también el inicio de su magacín y la primera parte del mismo viró hacia contenidos económicos y políticos, tal y como llevaba a cabo Espejo público.

Me lo dices o me lo cantas no contó con el favor del público

Resucitar el viejo entretenimiento de Antena 3

Si hay algo en lo que aún a día de hoy Telecinco no cesa, eso es en resucitar los viejos programas de entretenimiento que mejor le funcionaron a Antena 3 en el pasado. Eso sí, con algún que otro cambio en la mecánica y, cómo no, en el nombre.

Déjate querer recuerda demasiado a Hay una carta para ti, aunque más lo parecía Hay una cosa que te quiero decir. Me lo dices o me lo cantas era un particular 'homenaje' a La parodia nacional, el Mediafest viró hacia una versión de Tu cara me suena, Mira quién salta era idéntico a Splash, famosos al agua y El juego de tu vida triunfó porque antes lo hizo La hora de la verdad.

En televisión no todo está inventado, pero las versiones de programas en la competencia también son algo recurrente. Mirarse en la competencia puede ser, o no, una opción para intentar tener éxito cuando las cosas no van como se desearía.

