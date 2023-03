Verónica Romero responde en 'Fiesta' a las críticas de madre de Àlex Casademunt por la vuelta de Fórmula Abierta

Verónica Romero ha vivido un momento muy incómodo tras su paso por Fiesta. La cantante acudía al magacín de Emma García para presentar su nuevo tema, No es un adiós. Lo que parecía una entrevista de promoción, en la que también se hablaba del regreso de Fórmula Abierta, el grupo que originalmente formaron Geno Machado, Javián Antón, Mireia Montávez y Àlex Casademunt, se convirtió en una situación inhóspita cuando tuvo que enfrentarse a las críticas de la madre de Casademunt por la vuelta de la banda sin su hijo.

La visita de Romero al programa de Unicorn Content se producía apenas dos días después del segundo aniversario de la muerte de Àlex Casademunt, quien falleció a los 39 años el 2 de marzo de 2021 tras sufrir un accidente automovilístico en Mataró, Barcelona. De hecho, el anuncio del regreso de Fórmula Abierta sin él, no ha gustado nada a su madre, Rosa, quien no dudó en compartir públicamente su enfado.

Fue en medio de la entrevista cuando el magacín puso un vídeo, en el que se hacía un breve repaso de la historia de Fórmula Abierta. La pieza terminaba con unas declaraciones de la madre de Casademunt, en la que cargaba duramente contra el regreso de la banda sin su hijo. “No tengo nada, nada de ganas de coincidir con esta gente. No me gusta nada de lo que han hecho, ni me han dicho nada. Entonces, yo no tengo nada de ganas”, cargó duramente.

Sin duda, la cantante no se esperaba esos totales, lo que provocó que se sintiese visiblemente muy incómoda. De hecho, a la hora de pronunciarse, dejó claro que esto no era lo pactado. “Bueno, yo, de hecho, no pensaba que esto fuera a ser... Yo venía a hablar de otras cosas”, dijo tímidamente. El ambiente en el plató quedó enrarecido y aprovechó Emma García para dar paso a publicidad.

Fue el lapso de tiempo de los anuncios publicitarios cuando se optó por reconducir la entrevista, enfocándose en los proyectos más recientes de la cantante de Elche. Es más, se habló de cómo participó en la preselección de San Marino para elegir a su representante en Eurovisión 2023. Sin embargo, la presentadora volvió a sacar el tema de la madre de Casademunt, volviendo a reproducir las declaraciones de Rosa.

Dado que se había hablado de varios temas antes, Romero optó por responder rápidamente a la polémica, aunque visiblemente molesta. “Con todo mi amor y mi respeto, y Rosa lo sabe, esto es muy delicado. Rosa sabe que tiene mi amistad y, ante todo, respeto. No se puede decir otra cosa”, comenzó explicando.

“Yo creo que las conversaciones que hemos tenido Rosa y yo me dejan tranquila, así que no tengo nada que decir de esto, es algo muy incómodo para mí, Fórmula Abierta es un grupo hecho desde el amor y así seguirá”, continuó. Cuando García le insistió sobre el tema, Romero volvió a señalar que le “cuesta mucho hablar” sobre el tema. En lo referente a las palabras contra la nueva formación, la cantante no se sintió aludida. “No lo dice por mí. Todos sentimos su dolor. Respeto. Esta fue la tercera vez que se me presentó la oportunidad de Fórmula Abierta”, afirmó.

La formación actual de Fórmula Abierta está compuesta por un miembro original del grupo y dos nuevas incorporaciones. Verónica Romero y Enrique Anaut son los componentes que se unen a la formación, mientras que es Geno Machado la que retoma su puesto en la banda.

