Muere el cantante Álex Casademunt a los 39 años en un accidente de moto

El cantante Álex Casademunt, conocido por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, ha fallecido este martes 2 de marzo a los 39 años en un accidente de moto en Mataró (Barcelona).

La noticia, adelantada por la Patrulla Vecinal de Mataró, se ha expandido rápidamente por redes sociales con los internautas mostrando absoluta incredulidad. De hecho, incluso su compañera en el talent show de La 1, Natalia, tuiteaba que "decidme que es mentira por favor".

Sin embargo, la fatal noticia era finalmente confirmada por varias fuentes por los portales Fórmula TV y Divinity. "La causa de la muerte ha sido un accidente de moto en Mataró, donde residía en la actualidad", explican desde la web de Mediaset España.

ÚLTIMA HORA | Fallece el cantante Álex Casademunt a los 39 años a causa de un accidente de moto https://t.co/tgzuhKMQFW — Telecinco (@telecincoes) March 2, 2021

DECIDME QUE ES MENTIRA POR FAVOR — NATALIA (@NataliaOficial_) March 2, 2021

No me lo puedo creer. Tengo el alma rota. Joodeeerrrr https://t.co/3s1GJ1chJM — Alejandro Parreño / Nómada (@Alejandroparre) March 2, 2021

Casademunt saltó a la fama por su participación en Operación Triunfo. Tras ser eliminado, el joven nacido en Vilasar de Mar (Barcelona) formaría el grupo musical Fórmula Abierta junto a otros exconcursantes (Geno Machado, Javián Antón y Mireia Montávez). Su primer single Te quiero más se convirtió en uno de los temas del verano en 2002.

Sólo un año después, el cantante abandonaba la formación para iniciar su carrera en solitario con su primer disco llamado Inquietudes, el cual contaba con cinco temas propios. El primer single, Jugándome la vida entera, logró colarse dentro de las primeras posiciones de las listas.

No obstante, su mayor éxito fue junto a David Bustamante con el dueto Dos hombres y un destino. Un tema que precisamente ha vuelto a lanzar el cántabro en solitario y que hacía que Casademunt se pronunciaría en redes hace unas semanas.

"Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos", comentaba.

En 2003, Casademunt iniciaría su carrera como presentador del programa infantil de Los Lunnis, en La 1 de TVE. A este programa le seguirían después Cantamania junto a Roser en TV3, Hoy por ti en Telemadrid o Noche sensacional en 13TV.

Asimismo también sería colaborador de Crónicas Marcianas, Hora Punta, o 1,2,3... hipnotízame y participaría como concursantes en programas como Mira quién baila, Expedición imposible, El gran reto musical o Me lo dices o me lo cantas.

También probaría fortuna como actor en series como La sopa boba, Arrayán, Poneme una nube, Rocío o Vive cantando, y en musicales como Peter Pan o Mamma mia!