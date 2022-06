La hazaña de Fórmula Abierta, el grupo surgido de ‘OT’ que lleva 20 años en activo

En el curso televisivo 2001-2002, España entera se enamoró de todos los jóvenes artistas que participaron en Operación Triunfo, un talent show que se convirtió en un verdadero social. 16 chicos y chicas que entraron en una academia con la promesa de representar a España en Eurovisión si resultaban ganadores, y que cambió la historia de la pequeña pantalla para siempre.

Casi todos los participantes soñaban con una carrera musical en solitario, y a algunos les fue de lujo, como David Bisbal o David Bustamante, y otros tuvieron que pelear más duro, año a año, para permanecer en el panorama artístico. De todo el casting, la discográfica eligió a cinco de ellos para formar un grupo llamado Fórmula Abierta, y que originalmente estaba ideado como una especie de Década Prodigiosa que actualizase temas del pasado. Ellos eran Juan Camús, Alex Casademunt, Geno Machado, Mireia Montávez y Javián, si bien Juan se salió del grupo antes de que se formalizase el concepto.

Finalmente, la idea de rescatar viejos éxitos se descartó (solo quedó en su repertorio un tema, ‘Ella’, del grupo Viceversa, al que dieron aires latinos), y Fórmula Abierta lanzó su primer disco ‘Aún hay más’ en la primavera de ese 2002. Aquel verano no hubo feria o verbena en la que no sonase su tema ‘Te quiero más’.

Como en tantos grupos musicales, las inquietudes musicales de sus miembros provocaron cambios. El primero en salir fue Álex Casademunt, y su lugar lo ocupó Miguel Ángel Silva, de Operación Triunfo 2. Mientras que el malogrado Álex sacaba su primer disco, sus compañeros siguieron haciendo bailar a todos con temas como ‘Hello my friends’, single de su segundo disco, ‘La verdad’, al que siguió un tercero, ‘Fórmula 04’, en 2004.

Poco después, el grupo, en teoría, se disolvió, y cada uno tomó un camino diferente. Mireia, por ejemplo, montó un proyecto infantil, La banda de Mireia. Geno (que volvió a OT en 2011 como concursante) se hizo solista y montó una escuela de canto. Álex también continuó como solista, e hizo pinitos como actor de musicales y presentador, y Javián estuvo en el grupo El regreso de la Década en vivo, heredero del espíritu de La Década Prodigiosa. Miguel Ángel Silva, por su parte, siguió en la música en el universo de las orquestas.

Con el tiempo, los artistas fueron dejando ver, a través de entrevistas, que nunca se sintieron del todo cómodos con el proyecto, pues fue algo que surgió de la discográfica. Las canciones veraniegas no era lo que ninguno de ellos quería hacer. “Había que aprovechar el tirón y no daba mucho tiempo a preparar las canciones. Yo incluso llegué a odiar el ‘Te quiero más’, aunque ahora la recuerde con cariño”, dijo por ejemplo Geno en un encuentro de fans de Eurovisión.

Sin embargo, Fórmula Abierta nunca desapareció del todo, y a medida que pasaban los años los veíamos regresar a los escenarios, con idas y venidas de sus componentes. Su gran reentrada la tuvieron en la misma cadena en la que nacieron como celebridades: RTVE les invitó a actuar en su gala 60 aniversario, en 2016, donde interpretaron un popurrí de temas del año 2000. Entonces la formación fue la primigenia: Geno, Javián, Mireia y Álex, y aprovecharon para dar algunos conciertos por todo el país, incluida la mini gira de reencuentro de Operación Triunfo de 2017.

En 2017, poco después de formalizar su regreso, Fórmula Abierta vuelve a cambiar y se convierte en trío: Mireia decidió salir del proyecto. Según las redes sociales del grupo, se debió a su “falta de disponibilidad en los próximos meses”, pues “sus colaboraciones en diferentes musicales y sus proyectos en solitario” le impedían comprometerse con sus compañeros. El primer sencillo de Fórmula como trío fue ‘Sin conexión’.

En el año 2020, Geno se apea de nuevo del proyecto, y para sorpresa de todos, Javián y Álex anuncian la incorporación de una nueva vocalista femenina, Tessa, conocida por su paso por Operación Triunfo 2. Ella también formó un grupo tras el programa con dos compañeras, Lunae, aunque tan solo grabaron un álbum.

Nos complace anunciar que @Tessabodi es nueva integrante de @FormulaAbierta

Pronto nuevo single con @SonograndMusic y primeras fechas de la gira 2020.

Bienvenida!! pic.twitter.com/oTbPqna9Sx — Formula Abierta (@FormulaAbierta) January 14, 2020

La pandemia del coronavirus paralizó el mundo tal y como lo conocíamos, y el proyecto de Fórmula Abierta con Tessa no llegó muy lejos. Aquel verano no había conciertos, ni ferias, ni casi eventos culturales en los que hacer al público bailar. En 2021, como ya sabemos, Álex Casademunt falleció en un trágico accidente. En su memoria, Fórmula Abierta publicó un sencillo inédito, ‘Me quedo contigo’, con Geno como única vocalista.

Un regalo de Alex para tod@!! #contigomequedo

16/7 Disponible en plataformas pic.twitter.com/aRFthlugkA — Geno MaChado (@OficialGeno) July 13, 2021

Este verano se cumplen 20 años desde la salida del primer álbum de Fórmula Abierta, y el grupo sigue al pie del cañón. Este miércoles, Geno, Mireia y Javián actuarán en Telecinco dentro del Sálvame MediaFest cantando ‘Te quiero más’ junto a Víctor Sandoval. El día que se anunció el nombre del trío, Fórmula Abierta quiso señalar que sería un homenaje a Álex. “Siempre que cantamos esta canción es en recuerdo a él y está presente siempre”, aseguró Geno, que añadía: “Siempre va a ser duro, pero cuando tuvimos que hacerlo muy reciente tras su partida, la voz no salía, la verdad”.

Visto en perspectiva, Fórmula Abierta ha logrado la hazaña de permanecer dos décadas en la industria musical (con sus idas y venidas). Algo muy complicado para cualquier artista surgido en un talent show, y, más aún, para un grupo. Porque ninguno de los otros que nacieron bajo el paraguas de Operación Triunfo, como las citadas Lunae, o Generación OT (Fran Dieli, Guille Martín y Sandra Polop) no llegaron a grabar más de un álbum, y nunca han tenido nada parecido a un come back. Como rezaba aquel ‘Te quiero más’, no nos olvidaremos de Fórmula Abierta jamás.

