Chenoa, afeada por sus compañeros de 'OT' en 'Socialité' por sus declaraciones: "Es pasado"

Parece que Chenoa no puede evitar estar en el ojo del huracán. Después de sus famosos comentarios declarando que, para ella, Rosa López es solo una conocida y una antigua compañera y no una amiga o la indirecta que compartió en redes sobre su deseo de seguir los pasos de Shakira y hacer una sesión con Bizarrap sobre sus exparejas, como David Bisbal; la cantante mallorquina declaró recientemente que su cuarto puesto en Operación Triunfo se debió al “machismo” de la época. Un comentario que ha sido criticado por sus compañeros de edición.

En una entrevista para El País, la artista de origen argentino comentó que consideraba que se quedó a las puertas del podio de la primera edición de OT por ser una adelantada a su tiempo. “¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quede cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice. Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época”, señaló.

“Creo que llegué demasiado pronto. Pero doy gracias. Este carácter te ayuda a salir sana y salva de muchas cosas y situaciones muy chungas delante de un varón”, agregó, señalando que, en la década de los 2000, “se daban por hechas muchas cosas con las mujeres que yo no daba”.

En la gala final, emitida el 11 de febrero de 2002, Chenoa quedó como cuarta finalista gracias al 17,6% de votos del público. Por delante de ella, David Bustamante se alzó con el tercer puesto, con un 18,8% de votos; para David Bisbal fue la medalla de plata, con un 20,9%; mientras que la ganadora absoluta fue Rosa, con un 26,6% de votos.

Por supuesto, sus comentarios han sido criticados por sus compañeros de edición, que consideran que les ha hecho un feo tanto a Rosa como Bisbal y Bustamante. “Eso para mí es tontería, porque como no ha pasado, es perder el tiempo. Eso no va conmigo”, declaró Nuria Fergó a Socialité, no llegándose a pronunciar directamente sobre la polémica. “Jugar a esto es jugar al multiverso. Es meterte en Marvel, de repente, y aparecer por otra cosa en plan ‘qué hubiera pasado si...’”, añadió Naím Thomas.

“No sé yo si esa teoría hubiera funcionado ahora, porque yo creo que no”, compartió Gisela al programa de Telecinco. “Chenoa es Chenoa porque fue la novia de Bisbal, porque fue lo que pasó”, comentó contundentemente Javián. “Esas cosas me parecen que, después de 20 años, es que... Uf...”, señaló Vero, compartiendo la opinión de que es “vivir anclado en el pasado”.

“Obviamente, fuimos importantes y fuimos un icono y marcamos un antes y un después. Pero no, vivir del pasado no. Yo creo que OT pasó. No se puede quedar uno anclado”, comentó Geno, señalando, posteriormente, en redes sociales, que sus palabras fueron "sacadas de contexto".

También parte de sus excompañeros salieron a defender a Rosa como la ganadora de la primera edición. “No estoy de acuerdo. Según mi opinión, si Chenoa hubiera entrado ahora, seguiría ganando Rosa”, sentenció Javián.

