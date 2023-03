El poderoso mensaje de Falete en 'Déjate querer' sobre su enfermedad: "No conozco el complejo"

Falete fue uno de los invitados estrella de Déjate querer este pasado sábado. El cantante, además de darle una sorpresa a su madre, Isabel, habló profundamente con Paz Padilla de varios temas como su infancia. El artista abordó la enfermedad que padece desde niño, una parálisis braquial, mostrando la fuerza interior que tiene y dejando un poderoso mensaje al público. “No sé que es la palabra complejo”, declaró sobre la lesión obstétrica que tiene.

El sevillano le comentó a la presentadora que nació pesando seis kilos, lo que provocó que el parto fuese complicado, especialmente porque su madre tenía apenas 15 años en el momento en el que daba a luz. Fue en ese momento cuando el cantante sufrió la lesión. “Nací como la cría de King Kong. Pero todo era aporte propio, ya que mi madre engordó 45 kilos cuando estuvo embarazada de mí”, comenzó comentando.

“El parto fue complicado porque mi madre tenía quince años y yo pesaba seis kilos. Al sacarme, después de varias horas, me hicieron daño en la clavícula y tengo una parálisis braquial desde el nacimiento”, explicaba.

[Falete: "Antes de salir al escenario me pongo de muy mala leche"]

Por supuesto, Padilla quiso saber más y el propio cantante detalló en qué consiste esta enfermedad. “Afecta en la movilidad, no puedes terminar de mover la mano bien, no puedes llevar el brazo hacia arriba, tienes unas ciertas limitaciones”, añadía, mientras la gaditana, para aligerar la tensión dramática, le preguntaba cómo bailaba las sevillanas. “Yo las sevillanas las bailo por abajo”, respondía el cantante de manera distendida.

Y es justo después cuando Falete lanzó un mensaje muy importante para la audiencia. Paz Padilla le preguntó si esa lesión le provocó algún complejo. “No, en la vida. Nunca. Yo no sé qué significa esa palabra, afortunadamente, gracias a Dios. Además, invito a todas las personas que tengo o sienta lo mismo que yo, que sea valiente y le diga no a esa palabra, que no le dé cabida en su vida”, respondió rotundamente el artista, provocando el aplauso unánime entre el público presente en el plató.

“Nunca me he sentido rechazado; ni en la escuela, ni en la familia, que es lo fundamental y lo que más importa, el no sentir ese rechazo en tu entorno, en tu hogar. Fue todo lo contrario, me apoyaron siempre”, añadió.

Un poderoso mensaje con el que Falete invitaba no solo a hablar de la lesión, si no a no sentir complejo alguno por padecerla, dejando un mensaje esencial entre el público. No fue el único, ya que también aprovechó su visita para darle una sorpresa a su madre, quien no estaba pasando por un buen momento personal y quiso animarle a pensar por ella y cuidarse.

“Es el momento de quererte y de que empiece a disfrutar para estar bien, contenta y nosotros te tengamos aquí muchos años disfrutándote. No quiero a una madre luchadora, que ya la he tenido, quiero que luches por ti misma. Ya que hablas del amor, aprende a quererte tú”, le dijo, provocando otro momento muy emotivo en el plató.

Sigue los temas que te interesan