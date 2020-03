Así se han 'comido' las feministas a Natalia Jiménez de 'OT' por llamarlas extremistas

En vísperas del Día de la Mujer todo se vuelve de color morado. Las redes sociales y los medios de comunicación inundamos todo de feminismo pensando que al mundo le parecerá estupendo abogar por la igualdad de derechos de las mujeres, pero parece que la semántica mal entendida pesa más y, en este caso, le ha jugado una muy mala pasada a Natalia Jiménez.

La cantante de La quinta estación que ha vuelto a alcanzar popularidad en nuestro país por formar parte del jurado de Operación Triunfo y protagonizar varias polémicas con sus valoraciones, ahora se ha puesto en la diana por sus declaraciones sobre la concepción que ella tiene del feminismo.

El vídeo, que se ha hecho viral en Twitter, muestra a Jiménez en una entrevista contestando que "no me considero feminista porque creo que cualquier cosa en extremo en mala, siempre". Además, apostilló que "todo lo que acaba en -ista, malo":

La entrevista a Jiménez no es ni mucho menos reciente. De hecho se hizo en 2015 para el programa Detrás de la fama, emitido por el canal Telemundo de Miami. Sin embargo, sus palabras han tenido tal repercusión ahora que no ha hecho falta nada más para que las redes estallasen en críticas a pesar de que no se trata de un vídeo reciente:

Ni lista, ni modista, ni pianista, ni altruista... https://t.co/baKJ4ZUxSf — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) March 1, 2020

Tal vez le iría muy bien ir a la charla de mañana de @annapacheco__ https://t.co/81asrKmq6j — Itziar Castro (@ItziarCastro) March 1, 2020

Feminista, malo. Comidista, también malo 🤷‍♂️ https://t.co/n4cJxa4xTe — Mikel López Iturriaga (@mikeliturriaga) March 1, 2020

Cuidado con los pacif-istas https://t.co/RQpM7i3Eos — David Bravo (@dbravo) March 1, 2020

Por lo que se ve tampoco es muy liSTA https://t.co/ZHVogbIK1u — La beyoncebe (@BubbleFem) March 1, 2020

que problema tienes con los electricistas https://t.co/ucOWMNDNYR — te imaginas (@maripiiife) March 1, 2020

Di que sí los ciclistas se lo han buscado ellos solos https://t.co/b2aciM2OQ2 — 🗡️Kirby con cuchillo🗡️ (@Teced07) March 2, 2020

Todo lo que acabe en ista... MALO. Como florista. O dentista. https://t.co/0Q6LJMH935 — Belén Funes (@_belenfunes_) March 1, 2020

Los trompetistas no se merecen esto https://t.co/fp4FleSqCd — Camila (@akp0010) March 1, 2020

La polémica está servida justo antes de que OT dedique la gala de este domingo, justo el 8M, a las mujeres. Será el colofón a una semana en la que han pasado por la academia distintas artistas para hablar con los concursantes sobre género.

[Más información: El épico 'zasca' a Cayetana Álvarez de Toledo: por qué debería estar agradecida a las feministas]