El rifirrafe entre el Langui y Omar Montes por sus orígenes: "Él no es de Pan Bendito. Es un bufas"

Desde los inicios de su fama, Omar Montes ha estado estrechamente relacionado con el humilde barrio madrileño Pan Bendito. Sin embargo, el actor y rapero Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, negó el supuesto origen del cantante y le llamó "bufas" durante una entrevista en la radio.

El Langui fue presentado como "el segundo mejor músico" de Pan Bendito. Ante dicha declaración, el cantante arremetió contra Omar Montes por mentir acerca del lugar donde se crió: "Omar Montes no es de Pan Bendito. Es un bufas", confesó el cantante.

Después explicó que "bufas" es la manera que tienen en el barrio de llamar a alguien mentiroso: "¿Sabes lo que es un bufas? Un trolas. Cuando en el barrio te dicen que eres un bufas, es que eres un mentiroso", explicó en la Cadena Ser. "Él es de la plaza de las Palmeras, que está en General Ricardos. Él es de allí, se ha criado allí y de vez en cuando, de jovencito, se ha dejado caer por Pan Bendito, pero como tú te has podido dejar caer por Villaverde o por Orcasitas si vas a ver a un colega".

Finalmente, El Langui pidió al autor de La llama del amor y Beba qué quieres que haga que no contara mentiras del barrio. "Que si ha visto morir gente en Pan Bendito, que si en Pan Bendito antiguamente, en los ochenta, dormíamos en toallas... Dios mío de mi vida...", declaró.

La reacción de Omar Montes



Por supuesto, Omar Montes no se quedó al margen y, a través de su cuenta de Instagram, cargó contra El Langui: "Joder Langui, macho, qué ilusión me hace aunque hables mal de mí. Tantos años pidiéndote ayuda en el Barrio y tantas veces yo, el Moncho, el Salcedo para ver si nos echabas una mano y nunca nos la has echado pero ahora de repente hablas de mí en las entrevistas".

También el reguetonero acusó a El Langui de negar ayuda durante el Covid-19 y el confinamiento. "Cuando tu gente te necesitaba y los muchachos necesitaban comida, dinero y cosas, yo no te he visto", manifestó. "Tú hiciste algo de dinero con dos o tres canciones y te fuiste del barrio. Yo sigo en mi barrio, con mi gente de siempre aunque me compré otra casa en otro barrio".

Además, el que fuera ganador de Supervivientes invitó a El Langui a dejar atrás ladisputa e incluso a grabar una canción juntos, pero no sin recalcarle una cosa: "Tampoco eres el segundo mejor, que el Salcedo, el Moncho... son de Pan Bendito. Estás entre los diez mejores. No estoy enfadado, si quieres nos hacemos una canción", concluyó Omar Montes.

