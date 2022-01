Omar Montes sorprende al confesar la gran cifra de dinero que gana como cantante

Omar Montes (33 años) ha pisado por primera vez la Laponia sueca gracias al viaje que le ha planificado el aventurero más televisivo, Jesús Calleja (56). El cantante ha sido el último invitado al programa Planeta Calleja y una vez más ha demostrado su gran carisma ante las cámaras. Además, durante su escapada a uno de los lugares más fríos del mundo ha desvelado los jugosos ingresos monetarios que recibe tras convertirse en el artista revelación de los últimos años.

El asunto del dinero ha sido un tema muy tratado por el presentador y el de Pan Bendito a lo largo de su viaje. Y es que el joven vivió una infancia muy difícil, con muy pocos recursos. Por ese motivo, su posición actual es todo un sueño para él: "Tengo 15 discos de platino en un año. Todas las canciones que he hecho hasta ahora han sido un hit", declaraba a Calleja. En ese mismo sentido, Omar detallaba que precisamente por su éxito, en estos momentos las compañías discográficas le ofrecen "sumas millonarias, millones de euros" por poder contar con él y su música.

Al escuchar tales cifras, Jesús Calleja quería conocer más, la realidad: "¿Estás ganando pasta?", le repetía a Montes. "Gracias a Dios, sí. Tengo para comer, que es lo importante", respondía en un primer momento el cantante. Pero Calleja sabía que esa respuesta escondía mucho más, y le dijo que era consciente de que ganaba mucho más dinero que solo para sobrevivir. Fue entonces cuando Omar desveló que ahora gana "cifras de más de seis números".

Omar Montes se ha convertido en el artista más escuchado de nuestro país en Spotify. Redes sociales

Además, el artista admitía que: "Siempre me han gustado los coches y las joyas. Yo veía a los reguetoneros de la época con los Lamborghini y veía a los de España más normalitos. Y pensaba: 'Yo también quiero mis joyas y mis coches'. Me mola un huevo", contaba. Pero al tiempo puntualizaba que sigue viviendo en el mismo sitio donde se crio: "Vivo en el mismo barrio, en el mismo sitio de toda la vida".

Su turbio pasado

Hasta llegar a ser el compositor con más escuchas en Spotify, Omar Montes ha tenido que experimentar momentos muy oscuros en su vida como cuando con tan sólo 14 o 15 años hacía de conductor de cunda en Madrid. "Me daban 50 pavos por conducir para que la gente fuera a pillar o a hacer rollos raros a Valdemingómez. Ahí fue cuando descubrí que las drogas no eran para mí. Les esperaba en el coche y mientras veía cómo se metían. Salían como zombis. Si me hubiera pillado la policía me hubiera jodido porque encima era menor". Los hurtos y los robos también formaron parte de su día a día.

Todos estos capítulos de la vida del cantante están narrados ahora, con todo lujo de detalles, en El Principito es Omar Montes, una serie documental que estrenó el pasado otoño la plataforma Amazon Primer Video junto con la colaboración de Mediaset y Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana (66).

