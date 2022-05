Todo preparado para Manuel Carrasco: este sábado congrega a 27.500 personas en Málaga

Carrasco no quería llevar el mismo concepto de gira que antes de la pandemia porque las cosas han cambiado mucho. Trae un nuevo repertorio con una nueva producción aún más espectacular que la de la gira de 2019. Si el nombre de la gira es 'Hay que vivir el momento', es difícil no imaginarse un concierto lleno de emoción, optimismo y mucha vitalidad por todo aquello que no pudimos vivir en el confinamiento.

A nivel técnico, desde la organización de Manuel han generado un nuevo contenido de video para todo el espectáculo. Además, cuenta con un nuevo sistema de sonido, luces y vídeo, así como un sistema de velocidad variable. Si realizamos una comparativa con aclamada gira de 2019, gira que fue galardonada como la mejor del año, se han añadido más de 140 cabezas móviles y 335 módulos de pantalla de video de alta definición. Más de 60 personas forman parte del staff de esta gira y 9 camiones transportarán todo el equipamiento. Un montaje sin precedentes donde Manuel Carrasco sorprenderá una vez más con su puesta en escena innovadora.