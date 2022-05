Antonio Banderas, antes de los Premios Max: "Creo mucho en nuestra ciudad y en su potencial artístico"

Antonio Banderas ha reunido este viernes a los artistas malagueños nominados a los Premios Max en el Teatro del Soho. Entre ellos estaba la intérprete Alessandra García, que opta a tres galardones por su obra Mujer en cinta de correr sobre fondo negro; Ángel Calvente y Carmen Ledesma de El Espejo Negro, cuya defensa de la niñez trans en Cris, pequeña valiente les ha valido una nominación; Javier Banderas en representación del equipo de Company; y el bailarín granadino Daniel Doña.

"Es un orgullo para el teatro malagueño optar a tantas nominaciones. Esto de tener a tantos malagueños y andaluces es importante", ha destacado el actor. Banderas también ha lanzado un mensaje claro respecto a su proyecto: "No sólo queremos apoyar las producciones propias, sino abrir las puertas al teatro que se hace con tanto esfuerzo en nuestra tierra porque económicamente no tiene las ayudas".

"Creo mucho en nuestro ciudad y en su potencial artístico", ha defendido ante los medios a los que les ha comunicado que quiere "brindar plataformas para que la gente pueda desarrollar su trabajo". "Soy ambicioso y un poquito insensato. Toda esa insensatez se refleja en este proyecto y si es malagueño mejor. Eso sí, tampoco voy a pedirles el carné de identidad a nadie", ha dicho entre risas.

Banderas no ha reparado en hablar de temas más políticos como la ley de mecenazgo. "Doy la lata. La llevo dando dese 1984. Nos prometieron una ley de mecenazgo que no tenemos. Ayudaría a financiar muchísimos proyectos. Últimamente la cultura no le importa a mucha gente. En debates políticos no se han hablando de nosotros ni un segundo", ha criticado duramente.

Calvente ha destacado de su obra sobre una niña transexual que ha sido la primera vez que ha coproducido con el Teatro del Soho. "Me brindó su ayuda y me abrió las puertas de su teatro. Ahora vienen las elecciones andaluzas. A ver si los partidos políticos hablan de cultura, y no sólo de la cultura del guirileo, para que las compañías nos tengamos que hacernos 2.000 kilómetros ida y vuelta para trabajar", ha reprochado.

García ha recalcado el carácter autogestionado y contemporáneo de su obra nominada. "Este tipo de teatro no estaba representado en los premios. Es un logro las tres nominaciones. Con tener Banderas al lado ofreciéndonos su teatro me da igual lo otro", ha reconocido la dramaturga, a la que le parece importante ese apoyo porque "somos muchos los creadores locales potentes y te necesitamos". "Esta infraestructura se la merece la gente de abajo", ha sentenciado.

El coreógrafo granadino, "rodeado de teatro boquerón", ha hablado de su espectáculo de danza nominado. "Esta obra parte de un manuscrito inédito que me llegó a mis manos de Gregorio Marañón, escrito en París, donde decía que "lo que la pasión política o la guerra desgarran, lo puede coser el arte, con sus manos aladas, con su aguja y su hilo sutiles e invisibles", ha contado durante el encuentro donde ha reivindicado el carácter sanador y político de la cultura.

El actor malagueño se ha despedido hablando del arte andaluz. "Tenemos que tener más confianza en nosotros mismos. Siempre se ha dicho que el andaluz tiene talento y debe salir de su tierra para triunfar. A ver si eso cambia", ha exclamado. Banderas cree que "talento hay por un tubo pero falta infraestructura".

"Las circunstancias en España y Estados Unidos son completamente distintas a la hora de enfrentarse a la hora de hacer arte. Podría haber un descuento en los impuestos en quienes consumen arte. Eso nos ayudaría. Hay muchas formas. Pedimos imaginación. El talento existe. Eso está clarísimo. Muchos trabajan en circunstancias precarias y los trabajos salen. Las tres nominaciones de Alessandra son un ejemplo clarísimo. Tenemos que creérnoslo. Estamos en esa lucha", ha apuntado.

