"El matrimonio es una trampa": el mayor éxito de Ingmar Bergman aterriza en el Teatro del Soho de Málaga

Ingmar Bergman supo contar mejor que nadie cómo se derrumba una pareja casada en Secretos de un matrimonio. El director sueco grabó la miniserie con el apoyo de la televisión sueca en los años 70. Su tremendo éxito de audiencia en el país le llevó a adaptarla al cine y al teatro. El director de Gritos y susurros ahondaba en las relaciones de pareja mientras se planteaba cuestiones como qué es el amor, de quién nos enamoramos o si el amor puede sobrevivir más allá de la pasión y el deseo.

Cuando el realizador alumbró la miniserie, su relación con la pianista y escritora Käbi Laretei había pasado a mejor vida y justo acababa de casarse con Ingrid von Rosen. Juego de espejos o no, Bergman muestra escenas de la vida diaria de una pareja en plena crisis y al borde de la separación. Los periódicos de la época incluso llegaron a relacionar su emisión con la altísima tasa de divorcios en Suecia.

La obra maestra de Bergman puede verse en el Teatro del Soho desde esta semana y hasta el próximo 22 de mayo. Ricardo Darín y Andrea Pietra protagonizan una versión teatral dirigida por Norma Aleandro. "Aquí hay mucho humor, y no en sus películas o series. El humor formaba parte de su vida cotidiana, y este atraviesa el conflicto", ha explicado el actor argentino durante la presentación en Málaga de Escenas de la vida conyugal.

Una imagen del rodaje de la película 'Secretos de un matrimonio' de Bergman.

Ambos llevan muchos años girando con la pieza "en constante movimiento". Bergman, en palabras de Darín, "parte de la habilidad, la capacidad y la inteligencia a la hora de plantear este conflicto de una relación de dos personas durante 25 años". "Ha logrado sintetizar momentos que hemos vivido todos con nuestras parejas, o si no, sabemos de alguien cercano que ha atravesado estos momentos", ha alabado.

"Cuando este conflicto pasa por nuestra idiosincrasia sanguínea, latina, aún se profundiza un poco más. Asistimos a situaciones alocadas y al límite que nos producen gracia, a pesar de que nos ponemos un poco nerviosos", ha asegurado el artista.

Pietra cree que el espectáculo "deja a todos en un estado positivo" porque "rescata el amor entre dos personas", aunque también deja claro de que "el matrimonio es una trampa". "Uno reconoce esas situaciones, esas vivencias, a través de nosotros. No necesariamente debes sentirte identificado", ha advertido ante los medios.

Para la actriz, "el teatro, esa cosa del directo, de la gente que está en la platea, no se parece en nada a otra experiencia". "Estar haciendo la obra es algo que me llena de placer. Esta obra tiene un plus: con ella viajamos a otros lugares. Nos van recibiendo de forma tan espectacular. Interpretar esta obra es algo vital. Nos encanta. Es una fiesta para todos los que la estamos haciendo", afirma entusiasmada.

Antonio Banderas, Andrea Pietra y Ricardo Darín antes de la rueda de prensa en el Teatro del Soho. Jesús Domínguez

Darín también ha reconocido estar "contento" al trabajar codo con codo con Pietra. "Es un placer en todos los sentidos. Transmite una energía de rescate. Te encuentras con ella, y tiramos para adelante. Tiene la generosidad de tener mucha energía y repartirla, invitar", ha recalcado sobre su compañera de elenco.

Darín dejó claro durante la rueda de prensa su simpatía hacia Antonio Banderas, director del Teatro del Soho. "Nosotros vamos a seguirlo por donde vaya porque le va muy bien. No quiso dejar de recibirnos en su teatro, que con tanto esfuerzo ha abierto. Él vino a recibirnos oficialmente. Siempre hemos tenido la mejor onda. Nos hemos divertido mucho", ha recalcado.

El estreno de Escenas de la vida conyugal en el Teatro del Soho supone para muchos la vuelta casi por completo a la normalidad. La obra protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra debería haberse estrenado en el céntrico espacio en la temporada 2019/2020, pero la pandemia lo impidió.

