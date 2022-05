Belén, la malagueña que motivó a los enfermos de Covid con cartas, las recogerá en un libro

Belén Navarrete era una de esas enfermeras que estaba en primera línea cuando salíamos a los balcones a aplaudir. Cuando nuestras ventanas tenían carteles con arcoíris pegados. Ahora ya pocos se acuerdan de esa labor que, por desgracia, no ha terminado. Siguen teniendo dos plantas dedicadas al virus en el Hospital Regional. "Siempre parece que se acerca el final, con cinco pacientes, pero acaba empeorando el asunto. Lo único positivo es que han disminuido los ingresos en la UCI gracias a las vacunas, que están haciendo lo suyo", dice Navarrete.

Hoy es el Día Mundial de la Enfermería y Navarrete reconoce que lo celebra con un poco de rabia porque en la calle no reina el sentido común. "Las plantas siguen abiertas y no pedimos que nos pongamos la mascarilla mientras corremos por el campo, pero sí en aglomeraciones como las que tuvimos en Semana Santa, no creo que pidamos demasiado", reconoce.

Navarrete lleva 25 años "a pie de cama" y ha sido, probablemente, la alegría de ese hospital cada día de pandemia. Todo gracias a una iniciativa que surgió en algunos hospitales madrileños que quiso acercar a Málaga: recogía cartas que le enviaban por correo postal y electrónico, y las repartía entre los pacientes de la planta Covid para alegrarles el día. "Todo se viralizó cuando alguien colgó en la prensa mi correo. De un día para otro, mi marido y yo recibimos setecientos correos electrónicos con decenas de archivos adjuntos en 24 horas", recuerda con emoción.

Las cartas no solo venían de remitentes locales. Todo lo contrario. Incluso de fuera de Europa. En total han podido recibir más de 8.000 cartas en todos estos meses. "Seguimos recibiendo, pero en menos cantidad y siguen siendo necesarias. Ahora hemos recibido cien de un cole de Zaragoza", explica.

Han sido miles los pequeños que han mandado sus dibujos para poner un poquito de color a la lucha con Covid, pero también adultos han contado sus testimonios a los pacientes para motivarles y decirles que "todo se puede superar con positividad" aunque el proceso pueda parecer muy traumático.

Belén y su marido han pasado horas imprimiendo y recogiendo las cartas que le enviaban. Incluso emocionándose. "No sé cuántos tacos de folios hemos podido gastar ya en casa", apunta. En junio de 2021, coincidiendo con la celebración del 65 aniversario de la inauguración del Hospital Regional de Málaga, el jefe de servicio de Belén se acercó a ella y le dijo que le daba mucha pena que la carga emocional tan positiva que tenía en su ordenador quedara en el olvido cuando "todo esto acabara".

A la enfermera cartera le quedaron esas palabras grabadas a fuego. Ya se le había pasado por la cabeza publicar un libro, pero reconoce que lo veía muy difícil. "¿Quién me va a ayudar a publicar una selección de cartas sin poder aportar nada económicamente?", pensó.

Pero siguió dándole vueltas. Al final, cree que la manera de convencer a alguien para publicar ese libro era recordándole que sería un homenaje a todos los que se han ido; a los que han luchado hasta el final contra ese ser microscópico tan desconocido, ya sean enfermos o facultativos; a los voluntarios anónimos que mandaron las cartas; a los niños que se han sentido útiles con sus dibujos...

Y así se lo propuso a Jesús Otaola, gerente de Proteo, al que le gustó mucho la propuesta, pero "cuando nos conocimos fue justo después del incendio de la librería y fue muy complicado". "Al principio no pudo ser, pero a finales de otoño se puso en contacto conmigo y nos pusimos en marcha para sacarlo de forma totalmente altruista", explica.

De las más de 8.000 misivas, Belén ha seleccionado unas 350 para la publicación, que contará con un prólogo del presidente de Cáritas España, Manuel Bretón, que también vendrá a Málaga el día de la futura presentación. "Releer todas las cartas ha sido un proceso bonito y emocionante para mí, la verdad", añade.

El libro ahora mismo está terminando de maquetarse. El proceso ha sido algo más rápido de lo habitual ya que no han tenido que contar con el paso de corrección ortográfica. "Hay muchos dibujos y creo que lo que más ha podido ralentizar el proceso ha sido imprimirlos, con todos los detalles que tienen", dice la enfermera.

Ya solo queda esperar una fecha definitiva de lanzamiento para ayudar a las entidades que ha elegido Belén: Cáritas España, que también está poniendo su granito de arena en Ucrania; el Comedor de Santo Domingo, que conoce bien, y Redmadre Málaga, una ONG que ayuda a mujeres embarazadas con muy pocos recursos.

"Con que Ediciones del Genal pueda cubrir sus gastos y podamos ayudar a estas entidades yo estaré muy contenta. Quiero que salga en junio, antes de que los niños acaben el colegio, porque ellos son protagonistas en el libro. La mayoría de cartas recogidas provienen de colegios de Málaga", declara.

Si quieres mandar alguna carta para los enfermos de Covid, el correo de Belén es mariab.cartas.hregional@gmail.com

