Carlos Sainz da pistas sobre su futuro tras el adiós a Ferrari en 'El Hormiguero': “Puedo firmar mañana”

El piloto Carlos Sainz, hijo de Carlos Sainz, ha sido el primer invitado de esta semana de El Hormiguero en Antena 3. Tiene ante sí una semana complicada, pues el próximo fin de semana correrá en el Gran Premio de España, pero a pesar de ello ha encontrado hueco para hablar con Pablo Motos, al que ha detallado cómo es difícil llevar su agenda entre eventos, entrenamientos, carreras y su vida con familia y amigos. “Ni siquiera sé si tengo casa ahora mismo”, llegó a bromear al inicio de la charla.

Sobre la siguiente carrera, Carlos detalla que quiere llegar “lo más preparado posible, a tope de motivación, con las pilas cargadas”, pero que atender a la prensa y a los seguidores “te consume bastante”. “Hay muchos eventos de patrocinadores que te quieren ahí y todo gira en torno a ti y estás muy ocupado. En este par de días de descanso he venido a El Hormiguero, e intentaré entrenar, pero no muy intenso para no cansarme”, aseguraba.

Carlos recibe mucho cariño de parte del público, y en ese sentido, Pablo Motos quiso saber si cuando está corriendo a 300 kilómetros por hora le sigue llegando ese calor. Carlos explicó que sí, pero que “donde se nota el calor de la afición es llegando al circuito, que haya ciento de personas dándote ánimos te da un subidón. Han madrugado solo para darte ánimos”, contaba el piloto. También explicó que, durante la carrera, cuando sale de boxes mira a la grada y saluda, pero no sabe si en ese momento le verán su mano.

Hace pocos meses, a Carlos Sainz le comunicaron que sería el último año que corriese en la escudería de Ferrari, pues han decidido no continuar con él. Y Pablo Motos quiso saber cómo se tomó ese adiós. “A nadie le gusta que le dejen. A mi me dejaron en febrero por así decirlo y me sentó mal, obviamente. Empecé el año ganando, pero Hamilton quería ir a Ferrari y le han hecho hueco”, resumía. “Intento aceptarlo de la mejor forma posible y es una forma de futuro. Saldrán otras oportunidades, sigo queriendo ser campeón del mundo y a por ello hay que ir”, sentenciaba.

Pablo Motos quiso preguntarle por qué escuderías podría fichar, pues ya hay algunos rumores. “Tengo mis opciones encima de la mesa, y la decisión no la puedo adelantar, pero la voy a tomar muy pronto. Ya habrá tiempo de pensar en el equipo, este año estoy con un equipo que me permite hacer podiums”, declaraba al respecto. Motos intentó tirarle de la lengua, pero fue en vano. “Todos los equipos que no han firmado a sus pilotos para el año que viene estoy en su lista y puedo firmar con ellos mañana, pero me lo voy a tomar con calma".

Su amor por las hamburguesas

Otro de los asuntos que se trataron en la entrevista es cómo un piloto como él debe mantener el peso, y cómo puede jugar a adelgazar para ponerle más peso al coche. “Si el coche ha nacido un año y nace gordo, va pasado de peso, lo que quieres es quitártelo tú y ponérselo al coche lo más bajo posible”, le contaba al valenciano. Un peso que se puede poner en zonas concretas según interese.

Esa rigidez con el peso provoca que no pueda comer tantas hamburguesas como le gustaría, pues es su plato favorito. “Soy muy hamburguesero, pizzero y me gusta la pasta. En ese orden”, detallaba. Sin embargo, sí que se come una hamburguesa “una vez a la semana, lo intento”. O incluso dos, tal como hizo el día anterior, en la que casi no comió todo el día para poder darse un homenaje en la noche.