Bea Archidona frena en seco a Sofía Suescun por sus ataques a Marta Peñate y Olga Moreno: "No frivolicemos"

No ha hecho falta ola de calor para que el ambiente estuviera tenso este pasado 9 de agosto en De viernes. Tras su espantada la semana pasada, Sofía Suescun reculaba y se sentaba en el magacín nocturno producido por Mandarina. La pamplonesa no ha dudado en cargar duramente contra Marta Peñate y Olga Moreno. Es más, tales fueron sus palabras contra la ganadora de Supervivientes: All Stars, que Bea Archidona tuvo que intervenir.

La hija de Maite Galdeano ha abordado los múltiples conflictos que tiene con sus excompañeros de reality. Eso sí, cargó de manera mucho más dura contra Peñate, con quien ya coincidió en GH 16, y contra Olga Moreno. El motivo del presunto distanciamiento entre la canaria y navarra vino por las presuntas mofas que vertió la novia de Kiko Jiménez contra la influencer por intentar quedarse embarazada. Para Suescun, Peñate lo ha usado en su beneficio para el juego.

“Esas lágrimas le delataban. Sabe que ese tema de la maternidad lo ha utilizado según le ha interesado”, comentaba. Unas insinuaciones que no le gustaron nada a Bea Archidona, quien le afeó que sugiriese este tipo actitudes, dado que se trataba de un tema serio. “Sofía, el tema de la maternidad y que una mujer quiera ser madre, que lo está pasando tan mal, no creo que frivolice ni lo utilice”, respondía la presentadora.

[Marta Peñate, coronada en ‘De viernes’, recibida entre aplausos ante la sonada ausencia de Sofía Suescun]

Una manera de frenar a la navarra que provocó un sonoro aplauso del público, que respondía así a favor de Peñate. “Hay mucha gente que está en esa situación y eso no ayuda. No creo que por ahí vaya la cosa, sinceramente”, expresaba Archidona, recalcando en que Suescun había estado tremendamente desacertada en ese sentido. La pamplonesa insistió en que sus bromas con la palabra “plena” no estaban relacionadas con los problemas de Peñate por quedarse embarazada.

“Se reía y le quitaba gravedad a lo que ella supuestamente sentía por este tema. A eso llamo frivolizar”, dijo Suescun a modo de justificación. Pero no fue suficiente y Ángela Portero le dio otro zasca sobre sus desacertadas bromas. “Decir frivolizar a una persona que está pasándolo tan mal, que es una lucha y un dolor tan tremendo contra una persona que quiere ser madre... Que se frivolice con otras cosas, pero con esto no creo”, sentenció.

'De viernes'.

Suescun también atacó a Olga Moreno. "Pienso lo que siempre he pensado de ella. No solo de este Supervivientes All Stars, donde hemos participado, sino del anterior. Si queréis se lo preguntamos a los telespectadores, cómo tenía toda la historia pensada, cómo decía que amaba a su maridito, cuando era consciente de lo que estaba viendo fuera y estaba esperando a que saliera la noticia para quedar como una víctima”, argumentó.

Una vez más, Archidona le frenó, preguntándole si le parecía adecuado referirse así a su excompañera. “Con Olga Moreno, la verdad es que no me chirría hablar de esa manera”, respondió Suescun de manera desafiante. Unas palabras que no convencieron a los colaboradores, dado que la pamplonesa no tenía ningún motivo personal para hablar así sobre la ex de Antonio David Flores.

'De viernes'.

“Es que ella no te ha hecho nada a ti. No hay nada, como para que se entienda ese desprecio hacia ella”, comentaba Ángela Portero. “No tiene por qué hacerme nada a mí para que yo sienta un desprecio hacia ella. Todos hemos visto su pasado, se ha visto aquí, en esta cadena, cómo ha actuado siempre. Yo no empatizo con esta persona”, se justificó Suescun.