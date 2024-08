'MasterChef Celebrity' monta un "circo" de famosos con la primera promo de su novena temporada

Sin duda, TVE ha vuelto a recobrar el espíritu de promoción que ya tuvo en la Eurocopa. Aprovechando uno de los descansos entre el partido de fútbol femenino entre España y Alemania en la lucha por el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, la Corporación pública ha lanzado la primera promo de la novena edición de MasterChef Celebrity. La considerada temporada ‘más cara’ del talent culinaria ha puesto a prueba a sus famosos de la manera más irreverente posible.

La promo sorprende convirtiendo a los jueces del programa, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, en jefes de un circo. Convertido en un maestro de ceremonias, una domadora de fieras y un trapecista, el jurado ponía a prueba a cada uno de los famosos, desde Francis Lorenzo, Inés Hernand o Pelayo Díaz hasta Pocholo Martínez-Bordiú, Pitingo o Topacio Fresh.

“MasterChef Celebrity es un reto que requiere templanza, confianza y capacidad de trabajo en equipo”, anuncia Pepe Rodríguez en el adelanto. Entre las secuencias de estas pruebas circenses, puede verse a Raúl Gómez caerse de un miniciclo, a Topacio Fresh vestida de animadora, a Pocholo Martínez-Bordiú ataviado como si fuera un director de orquesta o Pelayo Díaz realizando una coreografía.

[Estos son los concursantes confirmados de ‘MasterChef Celebrity 9’: conoce el casting completo]

Por supuesto, en esta breve promo no puede faltar el humor ácido. De ahí, que aparezca una secuencia de Cristina Cifuentes, vestida de majorette, recordando su controvertida renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid. “No pienso volver a dimitir. Así que, prometo mejorar”, decía la exlíder madrileña del PP. Parece que el jurado no lo veía tan claro, dado que expresaban sus dudas antes de que finalice el avance. “Esta para el circo no vale, ¿no?”, le pregunta Pepe a Jordi, dándole éste la razón.

La novena temporada de MasterChef Celebrity aspira a ser la más cara en la historia del talent culinario. En mayo, se reveló que el coste total del espacio producido por Shine Iberia será de un total de 9.306.599,69 euros, en el que se incluyen el sueldo de los 3 miembros del jurado y de sus 16 concursantes.

¡Exclusiva! Estrenamos las primeras imágenes de #MCCelebrity 9. ¿Preparados para disfrutar de esta nueva temporada?



“#MasterChef Celebrity es un reto que requiere templanza, confianza y capacidad de trabajo en equipo” - @Pepe_elBohio #soon ❤️‍🔥✨ pic.twitter.com/VqzAcEejue — MasterChef (@MasterChef_es) August 9, 2024

Dado que serán 12 galas las que tiene la novena temporada, esto implica que cada entrega tiene un coste de 775.549,97 euros para la Corporación pública. El principal coste vendría por recursos externos. De lo presupuestado, 8.545.070,32 euros son para ello, frente a los 761.529,37 euros que tiene la utilización de recursos propios de la cadena pública, fragmentados entre medios técnicos y personal interino.

La temporada más cara

La novena edición revela también que los 16 concursantes tendrán el mismo caché. Eso se traduce que los 16 cobrarán 17.150 euros por cada entrega. La cantidad que reciban podrá ir a más en el caso de que su permanencia en el programa sea mayor. Aquel concursante que llegue a estar en las 12 galas podrá llevarse un total de 205.800 euros. En el caso de los jueces, Rodríguez, Vallejo-Nágera y Cruz cobrará 10.000 euros por cada gala. Dicha cifra se mantiene respecto a las anteriores temporadas.

Los 16 concursantes confirmados son la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; los actores Hiba Abouk, María León, Francis Lorenzo, Itziar Miranda, Rubén Ochandiano, Nerea Garmendia y José Lamuño, el cantante Pitingo, los presentadores Raúl Gómez e Inés Hernand; el humorista y miembro de Gomaespuma Juan Luis Cano, el aristócrata Pocholo Martínez-Bordiú y la galerista Topacio Fresh.