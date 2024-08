Sale a la luz el patrimonio de Raúl Santamaría, uno de los 'Mozos de Arousa' de 'Reacción en cadena'

A pesar de que Raúl Santamaría es conocido principalmente por ser uno de los Mozos de Arousa en Reacción en cadena, el graduado en Magisterio es también diputado autonómico por el Partido Popular en Galicia. En las elecciones celebradas el pasado 18 de febrero, el joven de 26 años logró acceder la Xunta al ser número 7 en la lista que lideraba Alfonso Rueda. Dada esa condición, el también profesor debe hacer público su patrimonio real.

Santamaría, junto Borjamina y Bruno, han batido todos los récords posibles en el concurso diario de Telecinco y su objetivo es superar el récord de permanencia que tuvieron Los Lobos en Boom, que permanecieron en el programa de Antena 3 durante 2 años y dos meses y acumularon un monto de 2.508.700 euros y se llevaron el bote de 4.130.000 euros.

No obstante, su labor en el concurso la compagina con su carrera política. Según revela El Plural, el patrimonio de Santamaría es uno de los más modestos de la Xunta de Galicia. Nacido en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), Santamaría ejerce de concejal de su localidad natal desde 2022. Precisamente, el veinteañero acaba de declarar que se ha comprado una vivienda unifamiliar en el mes de mayo de este año, cuya cifra es de 254.000 euros, teniendo en cuenta una hipoteca y un préstamo personal.

Además, tiene en su cuenta corriente un total de 14.000 euros. Aparte, el concursante de Reacción en cadena dispone de un plan de ahorro por valor de 750 euros. Es propietario también de un coche cuya marca es Cupra Formentor. A diferencia tanto de otros compañeros de partido como de diputados de diferentes facciones políticas, el patrimonio de Santamaría resulta uno de los más austeros. Por ejemplo, la exministra socialista Elena Espinosa declara tener cuatro inmuebles, dos garajes en Vigo y Orense y más de 500.000 euros de ahorros.

Por otro lado, a la hora de declarar dentro del portal de Transparencia, el joven señala que consigna 100 euros en el apartado de otras rendas o percepciones, dicho monto está tipificado como un premio.

A pesar de que su relación con el PP data de varios años, fue portavoz de Nuevas Generaciones del partido en Galicia en 2018, su vínculo con el PP salió a la palestra cuando fue visto en un mitin de Alberto Núñez Feijóo en septiembre de 2023. Fue, en ese momento, cuando se supo que era concejal del PP en Villagarcía desde las últimas elecciones municipales.

Tras la mayoría absoluta de Rueda en Galicia, surgió la duda de si Raúl Santamaría dejaría el concurso para enfocarse en su carrera política. El joven no tuvo dudas de que estaba comprometido tanto con el programa que presenta Ion Aramendi como con su partido. “La televisión y la política son difíciles de compaginar. Cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un 'no'. Era por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más”, explicó a EL ESPAÑOL.

No obstante, cedió cuando llegó a un acuerdo tanto con el PP como con la productora de Reacción en cadena. “La productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en Reacción en cadena, no iban a poner pegas”, confesaba. Con lo cual, desde el pasado mes de febrero, Santamaría busca tener un equilibrio en su faceta como concursante y como diputado autonómico.