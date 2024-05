Los Mozos de Arousa, sobre el bote y Hacienda: "Tenemos que disfrutar de hospitales y educación pública"

Los Mozos de Arousa prosiguen su flamante recorrido por Reacción en cadena. El pasado 25 de mayo, el trío conformado por Raúl, Borjamina y Bruno cumplió un año en el concurso conducido por Ion Aramendi. Una celebración por todo lo alto que se tradujo en un sólido 12,5% de cuota y que ha visto cómo este pasado 29 de mayo, el formato rompía su propio récord, logrando el 13,2% de share. Con un bote que roza los 2 millones de euros, es inevitable que surja la pregunta: ¿qué sentirán cuando ganen el bote y que casi el 40% del premio se lo lleve Hacienda?

No es un tema baladí que la pregunta surja. Es más, el aniversario de los Mozos de Arousa vino después de que hasta cuatro concursos dieron su respectivo bote, con Óscar Díaz y Pasapalabra como el ejemplo más evidente y popular, al lograr un premio de 1.816.000 euros. Con el propio concurso madrileño calificando de “justo” que Hacienda se quedase casi con la mitad de lo que él había ganado, la conversación sobre el tema no ha dejado de surgir.

De ahí, que sea inevitable saber cómo vivirán los Mozos de Arousa ese momento. Por lo pronto, ya tienen mentalizado que su recompensa se verá casi reducida a la mitad. “Lo vamos asimilando poco a poco. Es decir, cuando volvemos a Galicia el fin de semana, solemos calcular que lo que hemos ganado esa semana irá a la mitad al final. Es como dividir entre más, como si Hacienda fuera otra persona más en el equipo”, expresa Raúl en encuentro con la prensa en el que estuvo presente BLUPER.

“La gente nos para por la calle y nos dice: ‘casi 2 millones’. Eso sí, aunque dividido después entre tres más lo de Hacienda, es una cantidad muy grande. Un importante colchón. Pero, lo dicho, preferimos irnos preparando poco a poco para que después sea un golpe de realidad menos duro”, prosigue.

“Yo estoy de acuerdo con lo que se lleva Hacienda. Siempre hemos disfrutado de hospitales, carreteras, educación pública. Eso antes lo pagaban empresarios o gente que ganaba mucho dinero y les tocaba aportar mucho. Nosotros procedíamos de familias más humildes que aportaban menos. Ahora somos nosotros los que tenemos que arrimar el hombro”, comparte Bruno.

Ion Aramendi y los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'.

"Saber cada vez más"

Por supuesto, no sólo está la pregunta de cómo viven de que Hacienda se lleve casi la mitad de sus ganancias, sino del momento de después de ganar el bote, cuando Reacción en cadena tenga que buscarles un relevo. Aunque la respuesta de consenso sea “tomar un descanso”, hay quien es un apasionado de los concursos, más que de los botes en sí.

“A nivel personal, siempre fui de concursos, desde que cumplí los 18 años y me animó una profesora de Matemáticas a ir a Cifras y letras de TVG, que ahora ha vuelto a La 2. Pero no sé, desde ese momento, un concurso cada dos años, pues me iba apuntando y me iban saliendo nuevos en los que podía encajar mis conocimientos. Después de este, creo que tendré un descanso, pero quién sabe en el futuro”, confiesa Borjamina.

“Creo que ese gusanillo, una vez que empiezas, está ahí siempre. También es lo que da ganas, lo que ayuda a que queramos todo el rato aprender cosas nuevas. Eso es nuestro día a día, querer saber cada vez más, tener la curiosidad siempre despierta”, agrega.