"Broncano, ahora para todos": TVE sorprende a la audiencia al lanzar la primera promo de su nuevo programa en La 1

El fichaje de David Broncano por TVE ya es una realidad. La cadena pública aprovechó la gran expectación de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra para lanzar la primera promo oficial de su nuevo programa, que se estrenará en septiembre en el access prime time.

A pocos minutos antes de las 21.00 horas de este domingo, La 1 emitió un spot muy patriótico cuya voz en off dice lo siguiente: "Las y los españoles tienen derecho a una televisión de calidad, una televisión que hable de lo que nos une, de lo que de verdad importa".

La locución se va intercalando con distintas imágenes de una familia celebrando una comida, un bebé recién nacido o decenas de paracaidistas realizando un salto. De repente, aparece Broncano bombo en mano interrumpiendo a una mujer que parece estar hilando la bandera de España en mitad de un parque.

"¡Señora, que me voy a La 1. Después del Telediario, no se me acueste", suelta Broncano para a continuación empezar a tocar el bombo como si fuera el mítico Manolo y poner a la mujer a bailar. El spot acaba con el lema "Broncano, ahora para todos".

El sorprendente spot ha tenido lugar días después de que Juan Carlos Rivero 'oficializara' su fichaje por RTVE. Lo hizo en mitad del España-Alemania de semifinales, el pasado martes. "Cada noche, de lunes a jueves, despiés del Telediario, un programa de humor con grandes invitados, en La 1 y RTVE Play", dijo el locutor.

.@davidbroncano, ahora PARA TODOS 🫶



Bueno, ahora mismo no, pero MUY PRONTO 🤫 pic.twitter.com/1pm2GxbwM5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 14, 2024

"Broncano ya es de todos", agregó el periodista deportivo, que ha tenido la suerte de narrar los goles que han dado el cuarto título a La Roja junto a Mario Suárez y Vero Boquete. Hay que recordar que la Corporación aprobó el fichaje de Broncano tras el voto de calidad de la presidenta interina, Concepción Cascajosa, por 28 millones de euros y dos años.

RTVE aún no ha confirmado aún el nombre del nuevo programa de Broncano, si bien es cierto que tal y como ha avanzado El Televisero, su productora ha registrado la marca La resiliencia. Como saben, el formato competirá en el access prime time contra El Hormiguero de Pablo Motos y Babylon Show, el programa con el que Carlos Latre intentará levantar la franja maldita de Telecinco.