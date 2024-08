El gran momento de Miguel Ángel Muñoz: de 'La Moderna' a presentar 'Pekín Express' y ¿'Next Level Chef'?

El gran momento de Miguel Ángel Muñoz, actor en 'La Moderna' y presentador de 'Pekín Express' y 'Next Level Chef'

Miguel Ángel Muñoz está al alza en televisión. El que fuese protagonista de la mítica serie Un paso adelante será un rostro importante el próximo curso al sumar hasta tres proyectos en los que desarrollará sus facetas de actor y presentador: La Moderna en La 1; Pekín Exprés en Max y ¿Next Level Chef en Telecinco?

Precisamente, este formato fue el último que trascendió. El reciente bagaje que tenía con el reality de aventuras hizo que la nueva Mediaset España le tantease para ponerse al frente de este concurso de cocina que viene de triunfar en diferentes partes del mundo, tal y como contamos en exclusiva en BLUPER a principios de julio.

En Next Level Chef, tres tipos distintos de cocineros compiten al límite en tres cocinas que funcionan a la vez, dispuestas en un plató que cuenta con tres pisos ubicados en una plataforma móvil y con una treintena de cámaras. Se trata de una apuesta espectacular que supone un paso más en la concepción visual de este tipo de shows y que va más allá de los ya trillados MasterChef y Top Chef.

Como decíamos al principio, los espectadores de La 1 volverán a verle en su papel de César en La Moderna, después de un paréntesis por las grabaciones de Pekín Exprés. La novela de Boomerang TV justificó su ausencia con con una marcha temporal a América huyendo de los marselleses. El propio Muñoz confirmó su regreso a la ficción en un post de Instagram.

En esa publicación, además, el madrileño desveló que iba a compaginar el rodaje de La Moderna con el de una película -de la que no dio más detalles- hasta septiembre. Un pluriempleo que confirma la evolución que ha tenido Miguel Ángel Muñoz desde interpretara a Rober en Un paso adelante.

El actor ganó Master Chef Celebrity

En estas dos décadas, Muñoz ha desarrollado una gran versatilidad al encadenar proyectos de ficción como El síndrome de Ulises o Sin identidad con otros en los que el público le ha podido conocer su faceta más personal. Hablamos de cuando en 2016 concursó en MasterChef Celebrity.

Su destreza y perfección en los fogones le hizo avanzar semana a semana hasta alzarse como el ganador en una final que fue vista por 3,5 millones de espectadores y un 28,2%, la más de cuantas se han emitido en La 1.

Su salto a presentador

Años después, La 1 le eligió como presentador de Como sapiens, un magacín en el que mostraban recetas de cocina, entrevistas y reportajes con el hilo conductor de la alimentación. El programa tuvo dos temporadas emitidas entre octubre de 2020 y octubre de 2021.

Por eso, no resultaría extraño verle de nuevo entre fogones con Next Level Chef. El programa, producido por Shine Iberia, la productora de MasterChef, podría consolidarle como un presentador de formatos de prime time. Un nuevo rostro en la parrilla del canal de Fuencarral, algo que va en sintonía de la línea de la nueva Mediaset. Por el momento, no se ha sabido nada más al respecto.

El próximo curso también supondrá la confirmación de su idilio con las plataformas de streaming gracias a Pekín Exprés, pues volverá a trabajar con HBO -ahora Max- tras hacerlo en 2012 con la serie Capadocia.

El formato de aventuras, también de Boomerang TV, pasa ahora al mundo de las plataformas tras emitirse en Cuatro, Antena 3 y laSexta. Lo hará con una mecánica renovada, en la que participarán famosos y anónimos, con una ruta por Vietnam, Laos y Camboya. El formato ya no tendrá la presión de las audiencias y sigue los pasos de OT.

Tras participar en casi una treintena de series, donde destacan otros títulos como El ministerio del tiempo, Amar es para siempre, Presunto culpable, Al salir de clase y Compañeros, y casi 20 películas, Miguel Ángel Muñoz ha encontrado en la televisión otro medio donde demostrar que la transversatilidad como profesional es siempre positiva.