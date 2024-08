El 'flechazo' que vivieron Alain Delon y Bárbara Rey: así narraba la vedette su idilio con el galán del cine francés

El mundo del cine está llorando la muerte de Alain Delon. Leyenda del cine francés y considerado una de las bellezas más cautivadoras que ha visto el celuloide, el actor ha fallecido a los 88 años en su domicilio en Douchy-Montcorbon, según informaron sus hijos mediante un comunicado. Intérprete que trabajó con otros grandes como Jean Gabin, Claudia Cardinale o Lino Ventura, actuó bajo las órdenes de cineastas de la talla de René Clément, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni o Jean-Pierre Melville.

Pareja de otros iconos del cine como Romy Schneider o Mireille Darc, entre los idilios que tuvo el actor de El gatopardo o El silencio de un hombre está el que tuvo con la vedette Bárbara Rey. Así lo ha recordado varias veces la actriz. La última fue justo el año pasado, en la serie documental Una vida Bárbara, que emitió Antena 3 en primavera de 2023 y en la que la artista, entre muchas confesiones, rememoró la historia de amor que vivió con el galán.

Delon vivió su gran época de oro en el séptimo arte, era uno de los actores más codiciados del cine. Rey mantuvo una relación sentimental durante un tiempo. El primer recuerdo que tiene la vedette de él fue cuando tenía solo 12 años, cuando le vio en una película.

Pero fue unos años más tarde cuando se conocieron personalmente. Rey recordó que en 1975 paseaba con su hermana por Madrid cuando, de repente, se cruzaron con unos camiones de producción. "Estaban rodando una película y allí estaba Alain Delon", expresaba a las cámaras de la serie documental. Se trataba de El Zorro, la película que se grabó entre Madrid, Aranjuez, La Pedriza y Manzanares y que dirigió Duccio Tessari. El flechazo fue casi inmediato.

"Mi hermana me decía nerviosa que allí estaba Alain Delon y yo le contesté que no lo mirara", contó en primer lugar para confesar que luego, un hombre del equipo se les acercó para decirles que Delon quería conocerlas. "Nos tomamos un té con él, nos metimos en su rulot y nos pidió todos los teléfonos, yo estaba que no me lo podía creer", relató.

Rey contó también que salió de fiesta con el intérprete galo en la capital. "Tuvo un detalle muy bonito y es que sacó a mi hermana a bailar", dijo. "Siempre se comentó 'oh, va a salir con Alain Delon' Pues sí, ¿qué pasa? ¿Que yo no valía nada?".

Bárbara Rey en 'Una vida Bárbara'.

No era la primera vez que Bárbara Rey hablaba de Alain Delon en televisión. Lo hizo en All you need is love... o no, para responder a la pregunta de Risto Mejide sobre si se arrepentía de haber visto desnudo a algún famoso. "Sí, a Alain Delon le he visto desnudo muchas veces y me arrepiento. Y no es por ningún defecto físico, sino por el contacto...", contestó ella.

También en otro programa, la vedette confesaba a Bibiana Fernández en el fugaz Vamos a llevarnos bien que con el actor se “encontraba muy a gusto”. “Pero nunca me llegué a enamorar de él", le confesaba. Llegaron a vivir en París, pero la falta de química con él hizo que Rey decidiera cortar la relación. Su idilio con el actor de A pleno sol y Rocco y sus hermanos se vio brevemente en la serie de ficción Cristo y Rey, en la que Xavier Lafitte encarnaba a Delon y con Belén Cuesta en la piel de la actriz y cantante.