Bárbara Rey y Alain Delon: de su flechazo en el rodaje de 'El Zorro' en Madrid (con té incluido) a su 'trauma sexual'

Una vida Bárbara, la serie documental sobre la vida de Bárbara Rey, llegó líder al prime time con un buen 14,6% en Antena 3. En esta primera entrega, la exvedette ahondó en su carrera artística, pero también reveló los profundos traumas que le marcaron de por vida, como el hecho de sufrir malos tratos diarios por parte de su madre, confesando que su progenitora llegó a desear "que nunca hubiera nacido".

También narró el acoso sexual que sufrió por parte del director de su primer proyecto cinematográfico, y recordó sus inicios como modelo, en el certamen de Miss Mundo en 1971 celebrado en Londres. En este primer episodio, Bárbara Rey también contó cómo empezó a moverse en el mundo de la farándula.

Entre otras muchas aventuras, contó cómo conoció a Alain Delon, uno de los galanes más codiciados del cine, y con quien mantuvo una relación sentimental durante un tiempo. El primer recuerdo que tiene Bárbara de él fue cuando tenía solo doce años, cuando le vio en una película.

Pero fue unos años más tarde cuando se conocieron personalmente. Rey recordó que en 1975 paseaba con su hermana por Madrid cuando, de repente, se cruzaron con unos camiones de producción. "Estaban rodando una película y allí estaba Alain Delon". Se trataba de El Zorro, la película que se grabó entre Madrid, Aranjuez, La Pedriza y Manzanares y que dirigió Duccio Tessari. El flechazo fue casi inmediato.

"Mi hermana me decía nerviosa que allí estaba Alain Delon y yo le contesté que no lo mirara", contó en primer lugar para confesar que luego, un hombre del equipo se les acercó para decirlas que Delon quería conocerlas. "Nos tomamos un té con él, nos metimos en su rulot y nos pidió todos los teléfonos, yo estaba que no me lo podía creer", relató.

Bárbara contó también que salió de fiesta con el intérprete galo en la capital. "Tuvo un detalle muy bonito y es que sacó a mi hermana a bailar", dijo. "Siempre se comentó 'oh, va a salir con Alain Delon' Pues sí, ¿qué pasa? ¿Que yo no valía nada?".

No obstante, no es la primera vez que Bárbara Rey habla de Alain Delon en televisión. Lo hizo en All you need is love... o no, para responder a la pregunta de Risto Mejide sobre si se arrepentía de haber visto desnudo a algún famoso. "Sí, a Alain Delon le he visto desnudo muchas veces y me arrepiento. Y no es por ningún defecto físico, sino por el contacto...", contestó ella.

Y más recientemente, la exvedette confesó a Bibiana Fernández en el fugaz Vamos a llevarnos bien que "con Alain me encontraba muy a gusto, pero nunca me llegué a enamorar de él". Llegaron a vivir en París, pero la falta de química con él hizo que Bárbara decidiera cortar la relación. Quizás este sea el motivo por el que la serie Cristo y Rey no profundice en su romance con Alain Delon, que sí aparece pero de forma casi testimonial.

