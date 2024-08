La desgarradora disculpa de Maite Galdeano a su hija Sofía Suescun: "Estoy dispuesta a que me pises la cabeza"

El culebrón Galdeano-Suescun-Jiménez ha vivido un giro argumental. Tras las incendiarias palabras de Maite Galdeano contra su hija, Sofía Suescun, y su yerno, Kiko Jiménez, al que ha llamado “manipulador y terrorista emocional”, la de Pamplona ha entonado el mea culpa. En sólo dos días, la exconcursante de Gran Hermano ha pasado de despotricar contra su vástago a pedir que la perdone. Todo tras las duras palabras que la propia Suescun y Kiko Jiménez han dicho sobre el estado de salud mental de la navarra.

Ha sido este pasado viernes 16 de agosto, en TardeAR, donde Galdeano reculaba y echaba cable. La pamplonesa no parecía estar orgullosa de sus actores y no dudó en reconocer que se había sobrepasado en sus ataques. Radicada ahora en Murcia, Galdeano suplicaba perdón a su hija delante de las cámaras del magacín vespertino. “Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo”, expresaba angustiada.

Galdeano se comprometía públicamente a no hablar sobre la pareja de su hija, aunque era evidente que el conflicto con su yerno proseguía. “Estoy dispuesta a no decir nada del otro”, declaraba, para después mostrar un poco menos cordial con el novio de Suescun.

“Es mi niña, es mía, yo la he parido. A Kiko le pica que diga que es mía, que es mi niña, que la quiero y que es mía. Eso le mata y hace una guerra. Por decir eso, pero es mía, es mía. Yo la he parido”, subrayaba. Galdeano volvía a lanzar un alegato público para que su hija la perdone. “Por favor, Sofía, perdóname, que no puedo vivir sola. Otra persona puede, pero yo no. Yo estoy mala”, decía delante de la cámara de TardeAR.

“Solo quiero estar con mis animales, barrer la casa, hacer la comida... Lo que hacía yo, Sofía. ¿Yo era mala? Dímelo, Sofía ¿Qué te ha pasado en la cabeza?”, añadía la navarra, para después lanzar un desesperado gesto con el que mostrar que está dispuesta a todo por lograr que su hija le perdone y que todo vuelve a ser como antes.

Maite Galdeano en sus declaraciones se ve bastante rota.



“Estoy dispuesta a hacer lo que quieras. A que me pises la cabeza, lo que quieras, de verdad. Pero no puedo estar aquí, cariño. No puedo seguir así”, concluía ante los reporteros del magacín producido por Unicorn. Unas palabras que, de momento, no han tenido una respuesta explícita de la finalista de Supervivientes: All Stars. Sí que ha dejado indirectas, el compartir imágenes en las que aparece feliz con Kiko Jiménez y un vídeo en el que dice que “ha llegado el momento de priorizar” su “paz mental y amor propio”.