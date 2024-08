Pipi Estrada se sincera en 'El Chiringuito' sobre el polémico vídeo viral en una discoteca: "No tenía batería"

En un momento en el que buena parte de la sociedad española está de vacaciones, Pipi Estrada se ha convertido en el foco de las redes sociales. El excolaborador de Fiesta ha protagonizado unas imágenes que se han vuelto virales. En éstas, el tertuliano de Ni que fuéramos Shhh aparecía en mitad de una pista de baile de una discoteca. La singularidad es que entra en el recinto en un coche que deja justo en mitad de la sala.

En el vídeo viral se veía cómo entraba en la discoteca con su coche, el llamado Pipimóvil. Lo terminaba aparcando en mitad de la pista de baile del local Maui, situado en Mojácar (Almería), uno de los lugares donde el periodista deportivo pasa habitualmente sus vacaciones. Esos días de asueto han llegado a su fin y Estrada pisó este pasado jueves 15 de agosto el programa que está presentando Edu Aguirre durante las vacaciones de Josep Pedrerol.

Ya desde su llegada al programa nocturno de Mega, tanto el presentador como los colaboradores le preguntaron por sus vacaciones. “He tenido un verano sencillo y tranquilo. He tenido felicidad y tranquilidad”, expresaba el ex de Terelu Campos. “Sí, sí. Ya hemos visto que te lo has pasado bien”, expresaba uno de los tertulianos con tono jocoso, dado que todo el mundo había visto su vídeo viral.

Tras comentar que ha cogido unos kilos este verano y que tiene previsto entrenar “en Valdebebas”, tocó hablar del vídeo. “He estado en Mojácar sin ningún problema ni altercado”, expresaba. El programa nocturno mostró el vídeo del Pipimóvil, que provocó que el ex de Terelu tuviera que dar una explicación. “Iba tieso de batería y tenía que encontrar un enchufe, porque el coche es eléctrico. De repente, vi un garito abierto, que es el Maui. Pensé que me podrían enchufar el automóvil”, expresaba.

“Entré con el coche directamente y la gente estaba bailando en la pista. El dueño se quedó perplejo y me preguntó qué hacía ahí. Yo le dije que necesitaba cargar la batería”, compartía, descartando que hubiera altercados por ello.

Una manera un tanto particular de cargar la batería del coche y que, por supuesto, ha provocado un sinfín de comentarios en redes sociales. Desde que se convirtió en tertuliano de Ni que fuéramos Shhh, que puede verse en Ten TV y también en YouTube y Twitch, Estrada ha dejado de aparecer en formatos de Mediaset como Fiesta.