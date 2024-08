La contundente respuesta de Risto Mejide a Óscar Puente: "No va a acallar nunca, jamás, la verdad de los ciudadanos"

Durante la emisión de 'Todo es mentira' de ayer, Risto Mejide dedicó parte de su programa a Óscar Puente y a las víctimas de los retrasos en los trenes de la estación de Chamartín. Sin embargo, esto no parece haber sentado bien en el Ministerio de Transportes.

El presentador ya ha adelantado antes del programa que la tensión iba a estar presente en la edición de hoy. A través de una historia en su perfil de Instagram, ha compartido parte de un comunicado del equipo del ministro Puente. En él, se le exigía una "rectificación inmediata". Además, se mostraba el rechazo a las prácticas llevadas a cabo por su redacción.

En cuanto ha arrancado la edición de hoy de 'Todo es mentira', Mejide ha leído este comunicado en su totalidad. En él, se decía que las palabras que leyó ayer en un presunto mensaje de WhatsApp no se habrían dado en los términos que él explicó y que se habrían usado de forma "torticera". Dicho departamento aclara que una redactora del programa sí contactó con ellos, pero que estaban estudiando la petición que se les hizo para concederle una entrevista.

Risto Mejide 'Todo es mentira'

El presentador ha analizado cada punto del mensaje recibido. En primer lugar, se ha centrado en que se les haya acusado de un uso sesgado de la información. Ha dejado claro que lo que leyó fue una transcripción de una conversación telefónica, y no un mensaje de Whatsapp, tal y como se indica en la respuesta que han recibido. Además, mostrado imágenes en las que muestra cómo indicó esto durante la emisión.

Tras ello, ha indicado que se ha demostrado con los testimonios de muchas personas afectadas por los atrasos en Chamartín que la afirmación de Puente en su publicación de X no era real.

"Ahora no va a ser", la frase que tanto les impresionó ayer, se ha convertido en la cabecera de una nueva sección. En ella, vuelven a mostrar las imágenes y las pruebas que recopilaron para demostrar que lo que afirmaron el día anterior era cierto. Es más, exponen que los retrasos en los horarios de los trenes se han mantenido en toda España en las últimas horas.

Risto Mejide insiste en que, mientras el ministerio invertía su tiempo en escribir ese comunicado, no hizo nada de autocrítica sobre lo que ocurre en la red ferroviaria española. Una vez más, ha entrevistado a víctimas de estas incidencias y que respaldan lo que expuso el programa. Es más, durante la emisión, se ha comunicado otra avería de un tren de alta velocidad.

La verdad de los pasajeros

"No le digo estoy diciendo todo sea culpa suya", ha indicado el presentador. Sin embargo, insiste en que "la evidencia no se puede negar", ya que los ciudadanos pueden demostrar fácilmente qué es lo que ocurre. "Puede intentar acallar a los medios de comunicación. Lo que no va a acallar nunca, jamás, es la verdad de los ciudadanos".

Cristina Tallón, la reportera que mantuvo esta conversación telefónica, verifica punto por punto (a excepción del 'joder') las palabras que escribió en la transcripicón que envió al presentador. Por tanto, la única rectificación de 'Todo es mentira' es sobre si se utilizó o no esa expresión.