Sofía Suescun hablará alto y claro en 'De Viernes': un bombazo que hace temblar a Maite Galdeano

La guerra entre Sofía, Maite y Kiko, es sin lugar a dudas el culebrón del verano. El conflicto familiar parece no tener tregua. Desde hace varios días son muchos los detalles que se están dando a conocer de la discusión entre madre e hija, que ha terminado con una orden de alejamiento e incluso con la intervención de la Guardia Civil para pedirle a Maite que se marchara de casa de Sofía cuando intentó saltar la valla.

"Mi hija Sofía me ha echado de casa toda inducida por el ser que tiene al lado. Un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista. Llamé a la Guardia Civil y bajó la policía. Mi abogada me ha dicho que si me han hecho un expediente les puedo denunciar y les guste o no puedo entrar a la casa porque estoy empadronada ahí. Este ser no se quiere ni a él mismo, ni a mi hija, solamente quiere el entorno de Sofía", acusaba hace unos días la madre.

Durante estos días hemos podido ver cómo la navarra lanzaba diferentes mensajes a través de las redes sociales y los programas de televisión a su hija sin respuesta alguna. Sin embargo, Sofía Suescun ha decidido romper su silencio. Tras estudiar varias propuestas por parte de los medios, este viernes Sofía Suescun se sentará De Viernes "para hablar de la ruptura de su relación con su madre, Maite Galdeano". Así lo ha anunciado en exclusiva Beatriz Archidona en TardeAR Verano.

Sofía Suescun, en '¡De viernes!'.

La presentadora del espacio nocturno, además de sustituta de Ana Rosa Quintana hasta septiembre, desveló que Suescun estaba en ese momento grabando su entrevista en profundidad, dejando una serie de declaraciones interesantes.

"Con mi madre pasa algo, una situación en la que me miro al espejo y me digo a mí misma que no puedo más", confesaba en la entrevista previa, grabada este mismo miércoles. A lo que añade: "No es algo de ahora, es algo que viene de muchos años atrás por sus celos hacia mí y su absoluto control", replicaba Beatriz Archidona asegurando que no le autorizaban a leer más.

Las reacciones

En este sentido, la reacción de Maite Galdeano no se hizo esperar. En el mismo momento que anunciaban que Sofía se sentaría en el programa, la navarra escribió al colaborador Álex Álvarez para transmitir su situación actual.

"Me he quedado en shock, qué maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija. Ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin hacer yo nada malo. Estoy hecha polvo", decía Maite.

Quien también reaccionaba era el propio Kiko Jiménez que, a través de un mensaje a Marisa Martín Blázquez, se quejaba de que intenten tacharle de aprovechado. "Tengo mi casa valorada en más de un millón pagada, tengo un ático pagado, tengo fondos de inversiones dando un rédito mensual... ¿Qué se trae la gente intentado dejarme de aprovechado?".

Por si no fuera suficiente drama familiar, Iván, el primo de Sofía Suescun también se pronunció al respecto. Este aseguraba haberse quedado "descolocadísimo". "No le veo ningún sentido a nada ahora. Si estaba tan mal, quería que se olvidara el tema cuanto antes y ahora me dices que va a ir a hablar a la tele...", añadía.