TVE lanza una nueva promo de la llegada de David Broncano: sigue sin hacerse oficial el nombre de su programa

TVE ha reaccionado rápido a las críticas por el preocupante silencio que había alrededor del fichaje de David Broncano emitiendo una nueva promo sobre el programa que tendrá intentará arrebatar espectadores a El Hormiguero de Pablo Motos la próxima temporada en el access prime time.

Teniendo en cuenta la envergadura de la apuesta, la promo resulta decepcionante, si bien va en sintonía al estilo que ha llevado a Broncano al éxito en Movistar Plus+. Emitido en La 1 en la noche de este lunes, 19 de agosto, presenta a Jorge Ponce como 'hombre del tiempo'. El colaborador de La Resistencia ofrece así una peculiar previsión meteorológica delante del mapa de nuestro país.

"Buenas tardes, repasamos un tiempo diverso en nuestra península. En algunas zonas del interior el tiempo parece que no pasa, con días de hasta 37 horas, que ya no sabes qué hacer con tu vida", dice en tono de humor. "En otros puntos del levante, el finde te lo comes en la cola del after".

El cómico se detiene a continuación en un "frente que vemos ahí, irregular, también sobrevalorado", mientras se cuela en la infografía el rostro de Broncano. "Va a pasar sobre toda la península con ilusión, con aceite de oliva y un corte de pelo de futbolista de tercera división", remata.

Como se decía líneas más arriba, lo cierto es que si la primera promo levantó ampollas en el seno de la directiva de la Corporación, el nuevo anuncio sigue sin resolver aspectos importantes. Por el rótulo, parece que se confirma que el programa llegará en septiembre, mientras que el nombre -presumiblemente La Resiliencia- sigue sin hacerse oficial.

Se viene un frente que va a pasar por toda la península con mucha ilusión y aceite de oliva.



Muy pronto llega @davidbroncano a @La1_tve pic.twitter.com/4wHV8HiPTO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 19, 2024

Hay que recordar que, semanas atrás, Broncano registró a su nombre la marca La resisliencia que, según la RAE, hace referencia a la "capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos". La Resistencia es una marca que pertenece a Movistar Plus+ y que, por tanto, el showman no puede usar en TVE.

Quizás, quién sabe, todo se trate de una estrategia para darle mayor expectación a la llegada de David Broncano a La 1. No obstante, RTVE perdió una fantástica oportunidad para promocionar su gran baza para la nueva temporada durante los Juegos Olímpicos de París, cuyos canales arrasaron en audiencia.

El de Orcera no sólo tendrá que enfrentarse a Pablo Motos. Telecinco sabe que tiene que intentar retener a los espectadores desde el principio y, por eso, ha optado por adelantar a la última semana de agosto el estreno de Babylon Show, su apuesta para el access, su franja maldita, con Carlos Latre.