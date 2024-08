Filtrados los nombres de los colaboradores que tendrá David Broncano en la nueva 'La Resistencia' en TVE

Hay muchas incógnitas alrededor de cómo será el formato que David Broncano en el access prime time de La 1. Ya es sabido que no podrá llamarse La Resistencia y que su franja y posición le obligará al presentador de origen gallego reinventarse. Con una promo que causó bastante polémica, se espera que sea el 9 de septiembre cuando el formato desembarque en las noches del ente público.

De lo confirmado por parte de RTVE, se sabe que el “equipo titular” que tendrá este formato (cuyo nombre es un misterio todavía, aunque Broncano ya registró La resiliencia, por lo que podría ser su título) estará compuesto por Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison estarán al lado de Broncano, tal y como sucedía en Movistar Plus+. Esto ya se intuía incluso antes de que se hiciese oficial.

Ahora bien, hay más nombres que acompañarán a Broncano en su aventura en RTVE. Según ha filtrado El Confidencial Digital, los otros colaboradores que estarán en el programa serán Antonio Resines, Ernesto Sevilla, Pantomima Full, Yunez Chaib, Charlie Pee, Valeria Ros, Lalachus y Pablo Ibarburu. De la misma forma, el humorista Sergio Bezos seguirá estando entre el público como sucedía en La Resistencia.

[Ni nombre ni fecha de estreno: crecen las dudas sobre la nueva ‘Resistencia’ de David Broncano en TVE]

Se mantiene también el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid como escenario del talk show. Ahora bien, quedará por ver cómo encajará este formato en una versión para access prime time. La idea es mantener la misma fórmula que ha funcionado en Movistar Plus+, sólo que adaptada al público de RTVE. De esta manera, la Corporación pública busca competir contra El Hormiguero de Pablo Motos y contra Babylon Show de Carlos Latre.

Quedan muchas incógnitas sobre el programa de Broncano en TVE. La primera es cómo se llamará. Oficiosamente, se le llama La Resiliencia, por ser un título que ha registrado el presentador. Sin embargo, eso no significa que vaya a tener ese nombre. Se trata de un as que la Corporación se guarda bajo la manga, al crear una expectación que antes no había sobre cómo iba a llamarse esta nueva etapa en La 1.

Grison, Ricardo Castellá, David Broncano y Jorge Ponce Movistar Plus+

La llegada de Broncano al access prime time de La 1 supondrá también la despedida de 4 estrellas en esa franja. Queda esa otra incógnita, sobre dónde reubicará RTVE los episodios que quedan de la ficción diaria producida por Good Mood y cuya tercera temporada pondrá punto y final a las aventuras y desventuras de la familia Lasierra y de los vecinos de Vera.