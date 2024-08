Movistar Plus+ 'recicla' la cuenta de Instagram de 'La Resistencia': "Ha dejado alguna cosa en herencia"

Es más que evidente que Movistar Plus+ no se lo iba a poner fácil a David Broncano. El presentador de origen gallego no puede usar la marca de su famoso concurso en su nueva etapa en RTVE. Con la incógnita de cómo se llamará su nuevo show, la plataforma ha decidido reutilizar parte de las redes sociales del ya extinto formato. Por ello, la compañía ha ‘reciclado’ el perfil del espacio en Instagram.

Movistar Plus+ ha aprovechado los tres millones de seguidores de lo que gozaba La Resistencia en Instagram para convertirla en su cuenta principal. Lo ha hecho con un vídeo en el que pueden verse a distintos rostros ligados a la plataforma: Javier Coronas, Adriana Torrebejano, Carlos Areces y Raúl Cimas. “Muchachada, creo que David ha dejado algunas cosas en herencia”, expresaba el presentador de Ilustres ignorantes.

“Creo que me ha dejado a mí la plaza gorda del parking, porque yo tenía una muy pequeña rodeada de cuatro columnas y me las comía todas… y las columnas también”, continuaba. “¿Broncano tenía plaza? ¡Pero si siempre iba en patinete! Bueno, lo que tendríamos que hablar es de los seguidores de la cuenta, que pronto hay que promocionar nuestra serie, ¿o no, Carlos?”, comentaba Torrebejano.

[TVE lanza una nueva promo de la llegada de David Broncano: sigue sin hacerse oficial el nombre de su programa]

“Yo ya he pasado unas notas de guion que te vas a quedar muerta”, agregaba Carlos Areces en respuesta a Torrebejano, ambos actores de Muertos S.L. “Esto de las redes es como darle de comer a las palomas. ¿Y qué hacemos con esa cuenta? Si ya no hay programa. Porque a mí no me gusta tirar las cosas”, comentaba Raúl Cimas. “Pues a mí me gustaría anunciar que volvemos al teatro, ¿vale? Que con Ilustres ignorantes volvemos al teatro. La Resistencia, la nuestra”, señalaba Javier Cansado.

“Y de Poquita fe habrá que hablar también, digo yo. No me veo de TikToker. Me falta ritmo”, explicaba Cimas. “A ver, a ver. Entonces, lo que necesitamos es un community que pilote de cine, de series, de deportes también”, advertía Torrebejano. “De momento, que no se vaya nadie que esta cuenta es para todos”, agregaba Areces al finalizar el vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Movistar Plus+ (@movistarplus)

De esta manera, Movistar Plus+ busca aprovechar la visibilidad que tenía La Resistencia en Instagram para llevarla a sus contenidos. Una manera curiosa de ‘reciclar’ una cuenta que vuelve a recordar que, a pesar de que el formato estaba producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa, tanto su nombre como su estilo siguen formando parte de la plataforma.