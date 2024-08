Cuatro revoluciona sus tardes con 'Lo sabe, no lo sabe': el concurso con Xuso Jones tendrá una emisión especial

Las cadenas de televisión han adelantado la ‘vuelta al cole’. Con la mayor parte de los canales retomando su programación habitual en esta última semana de agosto, como es el caso de Y ahora, Sonsoles en Antena 3 o TardeAR en Telecinco, o estrenando nuevos contenidos (el caso de Babylon Show con Latre). Por ello, Cuatro no iba a quedarse atrás. El segundo canal de Mediaset ya tiene fecha de estreno para el regreso de Lo sabe, no lo sabe.

Con Xuso Jones tomando el relevo de Juanra Bonet, el formato adelanta su estreno en tira diaria al lunes 26 de agosto. A las 18:00 horas, el concurso ocupará la franja de la tarde, reduciendo en media hora tanto la duración de Todo es mentira como de Tiempo al tiempo, al emitirse en medio de ambos formatos. Eso sí, antes de su desembarco en la programación vespertina del segundo canal de Mediaset, el formato tendrá una auténtica puesta de largo.

Mediaset prepara una edición especial del concurso a modo de estreno. Será este domingo 25 de agosto, a las 21:00 horas, cuando se vea una edición especial pensada para el prime time. Tras este lanzamiento, el formato pasará a formar parte de las tardes de Cuatro. Producido por Mandarina, se trata de una vuelta con la que la cadena ubicada en Fuencarral busca seguir potenciando la personalidad propia de su segundo canal.

Las tardes quedarán estructuradas en tres formatos. Desde las 15:30 horas se verá Todo es mentira, uno de los formatos más estables de Cuatro. A las 18:00 será cuando se vea Lo sabe, no lo sabe y a las 19:00 horas será cuando se emita Tiempo al tiempo, dejando las 20:00 para la emisión de la segunda edición de Noticias Cuatro. Una tarde con la que Cuatro combinará el magacín de debate de actualidad, concurso y programa de ciencia divulgativo.

Se trata de un nuevo proyecto televisivo para el cantante murciano, quien continúa su idilio con la televisión, tras haber sido colaborador y concursante en varios formatos. Su última gran aventura audiovisual fue Operación Triunfo 2023, en concreto, el espacio OT al día, que ofrecía resúmenes de las jornadas de todo lo que sucedía dentro de la academia.

Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe'.

"Lo bueno del programa es que me han dejado ser yo en todo momento. Mi manera de comunicar es un poco distinta, es más de redes sociales, no es tan de presentador. A mí me gusta ser yo. Mi miedo era que no me dejaran ser yo. Obviamente, me han dado muchas directrices, pero siendo yo", aseguró sobre esta última experiencia Jones en una entrevista para BLUPER.