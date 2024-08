Así 'prepara' Roro la temporada 15 de 'La que se avecina': "A mi Pablo le apetecía mucho verla"

Los hermanos Caballero siempre han sabido sacar humor e ironía desde la actualidad. Con la temporada 15 de La que se avecina ya rodada, toca esperar a su estreno. Por ello, Prime Video ha querido contar con una colaboradora especial. Aprovechando el auge de popularidad de la tiktoker Roro, han querido contar con ella para la promo de la tanda (la última hasta nuevo aviso). La influencer ha dado su particular estilo de humor con un vídeo que ya está causando sensación en las redes.

“Hoy a Pablo le apetecía ver la decimoquinta temporada de La que se avecina”, comenzaba a narrar la Tiktoker mientras se la veía al lado de Pablo Chiapella. Justo después aclara que no se refiere al actor que encarna a Amador en la sitcom. “A este Pablo no, al mío. Así que me puse el guion de los nuevos episodios. Después me puse a montar el set, que me quedó bastante bien”, narra mientras se ve cómo va moviendo decorados y encendiendo parte de los electrodomésticos de atrezzo.

“Entonces, me puse con el decorado, personalizando la casa de todos los personajes. Hablé con los actores, repasamos el guion y les di un par de indicaciones de lo que tenían que hacer. Ya estaba todo listo para grabar”, explica Roro mientras se ven imágenes de cómo habla con Nathalie Seseña, Luis Merlo o Álex de la Croix.

“Comprobamos que todo estaba bien y empezamos el rodaje. Estuvimos grabando todo el día en los distintos espacios del set. Cuando terminamos, me fui a la oficina a editarlo todo. Pablo y yo ya la hemos visto, pero creo que vosotros tendréis que esperar a que esté en Prime Video”, decía al final del vídeo.

En las imágenes, se puede ver cómo Roro dirige, lleva la cámara y monta los episodios desde su ordenador. Todo un ejercicio propio de una ‘mujer-orquesta’. Por supuesto, se trata de una promo que, todo hay que decirlo, está muy bien hilada. Con casi 2 millones de seguidores en Instagram y más de 5,6 millones en TikTok, Roro se ha erigido como una de las influencers del momento.

Sus vídeos, donde comparte diferentes recetas y habla de los regalos que le hace a su novio, llevan más entre 30 y 80 millones de visitas en TikTok. A pesar de las polémicas que han surgido por su manera de narrar las recetas, su popularidad ha ido a más, provocando que se convierta en un reclamo tanto para diferentes marcas como para la propia La que se avecina.