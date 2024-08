El día que Fernando Esteso tuvo que negar su participación en ‘Desembraga a fondo’ con Estela Reynolds

El último invitado de ¡De Viernes! suele ser alguien conocido, querido por el público, y con el que se repasa su amplia trayectoria de un modo amable. Un lugar por el que han pasado Marta y Loreto Valverde o Agustín Bravo, y que mañana, tras la participación de Sofía Suescun y el Scoop de Nacho Palau, el programa recibirá al actor Fernando Esteso.

Fernando es recordado por sus comedias en cine, y, sobre todo, por la gran pareja que formó junto a Andrés Pajares. Ambos participaron en películas que fueron taquillazos en el cine español de los 80, como Yo hice a Roque III, Los Bingueros y Los Energéticos. Cintas en las que las chicas ligera de ropa fueron una constante, si bien, también llegaron a abrazar las producciones familiares, como sucedió con Padre no hay más que dos.

Esas películas con contenidos picantes, las conocidas como de destape, forman parte ya de la cultura popular de nuestro país. A ellas se ha rendido homenaje en películas como Los años desnudos, y se ha rascado en su superficie en producciones como El enigma Nadiuska, de Atresmedia. Y en este listado habría que incluir también La que se avecina.

En la tercera temporada de la serie de los hermanos Caballero se incorporó el personaje de Estela Reynolds, al que daba vida Antonia San Juan. Una artista de variedades de muy escaso recorrido profesional por culpa de lo que ella llamaba una mano negra. Entre sus trabajos en la época de esplendor, ella siempre destacó una película: Desembraga a fondo, en la que Fernando Esteso le chupó un pezón.

El chascarrillo de Desembraga a fondo se convirtió en algo recurrente de la película. Y así, poco a poco, se supo que era un “thriller psicológico”, y que Estela, nombre artístico de Paca Pacheco, iba a ser la protagonista. Sin embargo, acabó teniendo un papel secundario y minúsculo por culpa de María José Cantudo, quien le arrebató el personaje principal.

‘ Pelis de Barrio’

Estela siempre insistía en recordar su papel en este largometraje, que conservaba en vídeo BETA, y por el que en contadas ocasiones fue reconocida por algún fan del destape. En cierta ocasión, la película fue homenajeada en el programa Pelis de Barrio, réplica de Cine de Barrio, con José Manuel Parada de presentador.

A la cita acudieron María José Cantudo, la protagonista, interpretándose a sí misma, y Estela. Y, como era de esperar, la cosa acabó mal. De hecho, Parada ni siquiera la recordó por su trabajo como Conchita, la enfermera a la que Fernando Esteso chupó un pezón tras una operación, mientras ella recitaba todo su diálogo en la cinta: “Oh, sí, chupa, chupa”.

Estela Reynolds (Antonia San Juan) con la película 'Desembraga a fondo'.

No quedó ahí la cosa. Estela estaba tan obsesionada con hacer Desembraga a fondo que acabó reencontrándose con Fernando Esteso para hacer un remake. Así, el actor, interpretándose a sí mismo, aceptó el desafío. Sin embargo, tras ver las primeras imágenes, prefirió no continuar en el proyecto, en el que la Reynolds pretendía ampliar sus diálogos y así demostrar su potencial.

El fenómeno de ‘Desembraga a fondo’

Tanto se ha hablado de Desembraga a fondo en La que se avecina (y en sus innumerables reposiciones) que, a pesar de no existir en la vida real, se ha creado una suerte de culto hacia el título. Solo hay que darse una vuelta por Internet para encontrar carátulas hechas por fans, falsos tráilers y recopilación de información de todo tipo.

Tan real parece que Fernando Esteso tuvo que negar su participación en la película en una de sus intervenciones en televisión. Algo que sucedió en Cuatro, en el programa Sopa de gansos, en un ambiente distendido.

Aquel programa llevaba a actores de todo tipo a hacer shows de humor, y en la quinta entrega, uno de esos artistas invitados fue Fernando Esteso. En su monólogo, Esteso recordaba su filmografía, y ahí hizo un inciso: “Quiero aprovechar que estamos hablando de cine para aclarar una cosa, porque hay un malentendido, corre por ahí un rumor. Yo no he intervenido en la película Desembraga a fondo. No. Ni mucho menos le chupé un pezón a la Estela Reynolds. Bueno, a lo mejor sí. Porque en aquel tiempo yo llevaba un barullo...”, contaba, entre risas.

“Qué pena a mis películas no les tocase el 3D, con lo que salía en pantalla. Tenían un mensaje. Pero vosotros estaríais pendientes de lo otro, no del mensaje”, añadía el actor maño, en referencia a la cantidad de torsos sin ropa que aparecían en aquellas cintas que hizo junto a Mariano Ozores.