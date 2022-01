FDF emitió más de 3.700 horas de 'La que se avecina' en 2021: así ha terminado perjudicando su audiencia

Desde hace ya algunos años, La que se avecina se ha convertido en el pilar fundamental de Factoría de Ficción, el canal de series de Mediaset España. Tanto que hay quién ha bautizado a esta cadena como el canal temático de La que se avecina.

Esta estrategia supuso todo un acierto ya que, además de disparar las audiencias del canal hasta convertirse en el mismo más visto de la TDT, también ayudó a crear una importante comunidad que acompañó a la serie en su emisión en Telecinco.

"Ha sido muy bueno reemitir la serie. El que no quería verla, la ha visto casi por obligación. Esto le ha dado una identidad de serie propia y que no parezca una copia de Aquí no hay quien viva. La gente la sigue viendo y haciendo unas grandes audiencias. ¿Hasta cuándo va a conseguir esas audiencias?", explicaba hace unos años Laura Caballero, cocreadora de la ficción junto a su hermano Alberto.

Sin embargo, tal y como dice el dicho, lo poco agrada y lo mucho casa. Y es que, según un informe de la consultora GECA, Mediaset España ha disparado el número de horas que emite de la comedia en FDF, pasando de 2.909 en 2019 a 3.073 en 2020 y 3.735 horas en 2021.

Es decir, en apenas dos años ha incrementado el número de horas en 826 horas, lo que equivaldría a la emisión de más de 700 capítulos, ya que cada uno de ellos dura de media 70 minutos.

Este incremento en el número de horas ha ido parejo en una caída en sus datos de audiencia, pasado de un 3,1% y 322.000 espectadores en 2019, a un 2,8% y 310.000 espectadores en 2020 y un 2,5% y 243.000 espectadores en 2021.

Aún así, la comedia de los hermanos Caballero sigue logrando colarse todos los días dentro del top ten de emisiones más vistas de la TDT, aunque ya no sea ocupando las primeras posiciones.

Este desgaste en las audiencias de la serie obviamente ha contribuido también a los datos del canal, que este año ha perdido el liderazgo anual en favor de Nova tras una década como la cadena más vista de la TDT.

Factoría de Ficción ha promediado un 2,4% de cuota de pantalla, lo mismo que el canal de Atresmedia, cayendo dos décimas respecto a 2020 (2,6%) y lejos de su récord de 2015 con un 3,6%.

Éxito en plataformas

La debilitación de La que se avecina en el abierto coincide curiosamente con el éxito de la ficción en Amazon Prime Video, la plataforma de streaming donde se puede ver completa la serie de Mediaset y Contubernio.

Y es que, según datos del Barómetro OTT de GECA, correspondientes a las tres primera oleadas del año, las series más vistas en 2021 en plataformas SVOD son La casa de papel y La que se avecina.

Hay que recordar que Amazon firmó un acuerdo con Mediaset España para emitir en exclusiva los nuevos episodios de la comedia. De hecho, los últimos ocho episodios de la duodécima temporada de LQSA se estrenaron hace justo un año en la plataforma y aún no se han podido ver en Telecinco.

¿Y qué pasa con su continuación? Como ya publicamos, el equipo de Contubernio se encuentra trabajando actualmente en el diseño y construcción del decorado nuevo.

Y aunque la fecha de grabación no está fijada aún, lo que sí es seguro es que será a lo largo de 2022 para que así a final de año la productora pueda tener listos ocho nuevos capítulos, que se estrenarán en exclusiva en Amazon Prime Video. Esto haría que no llegara al abierto, a Telecinco, hasta 2023.

