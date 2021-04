'La que se avecina' empieza a desgastarse en FDF: así han caído en audiencias sus continuas reposiciones

Desde hace ya algunos años, Mediaset España emite a diario en FDF entre seis y ocho capítulos de La que se avecina. Una estrategia que ha hecho que muchos hayan llegado a bautizar a este canal de series como el canal temático de La que se avecina.

El motivo se encontraba obviamente en sus audiencias. Y es que, a pesar de sus continuas reposiciones, los datos le acompañaban. Es el "efecto karaoke", explicaba hace unos años según el director de contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva. "Cuando el espectador ve la reposición ya sabe dónde mirar".

"Ha sido muy bueno reemitir la serie. El que no quería verla, la ha visto casi por obligación. Esto le ha dado una identidad de serie propia y que no parezca una copia de Aquí no hay quien viva. La gente la sigue viendo y haciendo unas grandes audiencias. ¿Hasta cuándo va a conseguir esas audiencias?", explicaba y se preguntaba por su parte Laura Caballero, cocreadora de la ficción junto a su hermano Alberto.

Pues bien, aunque La que se avecina sigue siendo el pilar sobre el que se sustenta FDF, después de años y años de reposiciones y tras el desembarco de todas sus temporadas en Amazon Prime Video, parecer ser que ese cuándo del que hablaba Caballero ha llegado.

Y es que, según puede apreciarse en un informe de la consultora Dos'30 para BLUPER, las continuas reemisiones de la comedia han comenzado a dar claros síntomas de desgaste, pasando de registrar una media de un 4,4% de share y 454.000 espectadores en enero de 2017 a un 2,5% y 232.000 espectadores en marzo de 2021.

Una caída que ha ido pareja a un crecimiento progresivo de los minutos que se emiten, registrando su máximo en marzo de 2021 con 23.401 minutos (un 25% más que el mismo mes del año anterior).

De hecho, en lo que llevamos de año, se suelen emitir entre seis y ocho capítulos diarios en FDF, incluido La que se avecina XS que tiene una duración superior a la habitual. Se trata de un contenedor, que se emite de lunes a viernes, y en el que van incluidos diferentes episodios acortados para poder adaptarse a lo permitido en la franja horaria, que va de 17:00 a 20:00 habitualmente.

10 años de ‘La que se avecina’: el fenómeno viral que estuvo a punto de ser cancelado

La caída de FDF

Este desgaste de las reposiciones han hecho, obviamente, que FDF también haya caído en audiencias durante los últimos años pasando de un 3,1% de cuota de pantalla en 2017, a un 2,6% en 2020 y un 2,3% en lo que llevamos de 2021.

Y es que, teniendo en cuenta que en lo que llevamos de 2021 las reposiciones de la serie suponen el 72,5% de la audiencia total del canal, este descenso de audiencia va en sintonía con el de la serie.

Ambas caídas, unido a la fiebre turca, han hecho que Nova consiguiera romper los 99 meses de liderazgo de FDF el pasado mes de julio de 2020. Desde entonces, sólo en el mes de diciembre la de Mediaset consiguió liderar sobre la de Atresmedia con una ventaja de una décima (2,6% vs. 2,5%).

En lo que llevamos de año, sin embargo, Nova ha liderado los tres primeros meses con un 2,5% de cuota de pantalla por el 2,3% de su rival FDF. En lo que llevamos de abril, la primera promedia un 2,5% por el 2,4% de la segunda.