Quién es Almudena Amor, la actriz invitada de ‘El Hormiguero’ en este jueves

Este jueves El Hormiguero recibe la visita de la actriz Almudena Amor, quien se ha convertido en una de las intérpretes del momento. Y es que esta joven, nacida en Madrid en 1994, tiene muchas miradas puestas sobre sí tras conseguir la nominación a la mejor actriz revelación en la próxima edición de los Goya por la película El buen patrón.

En su visita al programa de Pablo Motos Almudena Amor promocionará su próxima película, La Abuela, un largometraje de terror dirigido por Paco Plaza, director (junto a Jaume Balagueró) de REC o de la exitosa película Verónica.

En la cinta, Almudena Amor interpreta a Susana, una modelo que tiene que dejar su vida en París para regresar a Madrid y hacerse cargo de su abuela Pilar, que ha sufrido un derrame cerebral. Cuando sus padres murieron Pilar crió a Susana como si fuese su hija, pero la joven jamás se creería que cuidar a su abuela podría tornarse en una pesadilla. La cinta se estrenará en cines el próximo 28 de enero, tras haber sufrido varios retrasos.

La vocación de actriz de Almudena Amor se despierta en la adolescencia, pues estudiando tercero de eso se apunta a teatro. “Tenía una profesora increíble, Olga Navarro, que me ayudó a descubrirme en otro espacio. Sentí que nunca antes, y menos en el colegio, donde mi timidez se veía desbordada por estudios y exámenes, había tenido la oportunidad de expresarme con esa libertad. Fue entonces cuando supe que ahí había un sitio para mí”, explicó en una entrevista para Vogue. A pesar de ello estudió Publicidad y Relaciones Públicas, y durante un tiempo trabajó en una agencia, hasta que decidió apostarlo todo por la interpretación. Así, se formó en el Estudio Corazza para la Actuación y en la Escuela Mar Navarro y Andrés Hernández.

“Había hecho teatro de jovencita, pero veía como ser actriz era un sueño imposible… y cuando terminé la carrera pensé que merecía la pena luchar por tu sueño, porque incluso si no lo hubiese conseguido, haberte formado y haber estudiado merecía la pena… me quise dar esa oportunidad, me hice un regalo a mí misma”, explicó en declaraciones recogidas por RTVE.

Este otoño estrenó su primera película, El buen patrón, que como hemos destacado le ha valido la nominación al premio Goya a mejor actriz revelación. Paco Plaza también la dirigió, además de en La Abuela, en el episodio Freddy de Historias para no dormir, cuyo remake ya se puede ver en Amazon Prime Video. Además cuenta en su currículo con las películas Son pardos y Millones de años.

