Pablo Motos indigna con su mensaje alarmista sobre la Covid-19: "Está cayendo todo el mundo como ratas"

Pablo Motos ha generado un enorme revuelo por lo que ha dicho durante su monólogo inicial en El Hormiguero este lunes. El presentador ha reflexionado sobre la sexta ola de Covid-19 en España y ha mandado un mensaje a los espectadores que muchos han calificado como alarmante.

Motos asegura que "los políticos parecen tener miedo a imponer restricciones por su posible coste electoral" y, por ello, ha querido hablar del coronavirus. "Solo os quiero decir cómo me siento personalmente por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa", ha explicado.

"Estoy en contacto con mucha gente, tengo buena información. Básicamente, ya lo sospecháis, esta ola va a ser la peor de todas en cuanto a contagios. Nos va a alcanzar a casi todos", prosigue el presentador.

"La gente de mi entorno está cayendo todo el mundo como ratas, las películas están parando sus rodajes, las televisiones están en cuadro, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado en los últimos cuatro días, dos de los invitados que tenemos la semana que vienen tendrán que estar por videoconferencia porque lo han pillado,... en nuestro equipo, que hacemos pruebas regularmente a todos el mundo, esta mañana han caído ocho, a mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena, he cancelado mi viaje a París... Os cuento todas estas cosas para que os hagáis una idea de cómo estamos".

💬 Pablo Motos: “No esperes a que lleguen las prohibiciones. Protégete” #LeivaEH pic.twitter.com/h7eicZRm8Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 20, 2021

El presentador del formato de Antena 3 ha afirmado que "esta variante es igual de contagiosa que el sarampión, uno de los virus más contagiosos que se conocen. Este virus multiplica los contagios por dos cada 36 horas. Eso quiere decir que en dos o tres semanas se podrían colapsar los hospitales, no las UCI, pero se bloqueará la actividad normal y el resto de enfermedades quedarán, por lo tanto, desatendidas".

"Habrá que hace cuarentenas, con lo que eso supone para los trabajos. Luego está lo de los niños, que cogen el coronavirus en el colegio y ponen en jaque a toda la familia", advierte Motos.

El comunicador se ha mostrado crítico con las decisiones que los políticos están tomando en esta sexta ola: "Nuestro presidente se va a reunir pasado mañana con los presidentes autonómicos para ver si alcanzan una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente".

Por este motivo, ha aconsejado a los espectadores: "No esperéis a que nos salven ellos. Esto es una emergencia hoy y la semana que viene no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. No esperéis a que lleguen las prohibiciones y protegeos más. Si ya os protegéis, hacedlo más. Y si lo pillas, díselo a todo el mundo y protege a los demás", ha aseverado.

"Siento ser portador de malas noticias, pero esto no es una ola, es un tsunami. Tenemos que volver a ponernos todos en guardia, aunque nos dé angustia. Dicho esto, vamos a disfrutar con todo lo que nos queda, que hay mucho que disfrutar y podemos ser perfectamente felices. Vamos a aceptar la situación, que esto pasará, igual que han pasado las otras olas", concluye Pablo Motos, que se ha ganado un aluvión de críticas por infundir miedo entre una población que lleva dos años sufriendo los estragos psicológicos de la pandemia.

Sigue los temas que te interesan