Pablo Motos: "Me prodigo poco en medios porque no quiero que la gente se canse de mí antes de tiempo"

A Pablo Motos le gusta poco prodigarse por los medios de comunicación. Rara vez concece una entrevista y, cuando lo hace, elige muy bien el momento. Así sucedió, por ejemplo, el pasado junio cuando decidió ayudar a promocionar el programa del youtuber Ricardo Moya, El Sentido de la birra.

Entonces, aquella charla de casi dos horas provocó cientos de titulares, algunos no exentos de polémica. "Salgo en la tele cada noche desde hace 15 años, no quiero que la gente se canse de mi antes de tiempo", reconoce ahora en conversación con BLUPER.

También le costó entrar en el universo redes sociales y actualmente sólo tiene cuenta en Instagram. Las redes, ¿cuánto más lejos mejor? "Solo tengo Instagram porque mi experto en redes me dijo que, si no tenias una personalidad en redes, se la inventaban", se sincera.

Pablo Motos en 'El Hormiguero'

"Así es que tengo Instagram y la verdad es que me gusta mucho. Pero jamás he visitado Facebook, ni Twitter… Aunque oigo hablar de Twitter, no tengo ni idea de lo que se cuece allí…", comenta el de Requena, que cuenta con más de 1,7 millones de seguidores.

Aquel paso lo dio en 2018 cuando después de protagonizar de manera asidua titulares en los medios, el valenciano optó por contratar una consultoría para mejorar su imagen pública. El objetivo era mermar la posible imagen negativa que pudieran tener los espectadores sobre el comunicador y poner en valor la importancia de un programa como El Hormiguero, ya que es la única ventana en horario de máxima audiencia para promoción cultural.

Con más de quince temporadas a sus espaldas, El Hormiguero continúa haciendo historia en televisión hasta el punto de que muchos críticos ya lo comparan con el mítico Un, dos, tres, un programa que anida en el propio Motos. "En mí habita el Chicho de toda mi infancia. Cuando era niño el momento mas importante de la semana era el Un, dos, tres y además era el único día en el que mis padres me dejaban acostarme mas tarde".

Quince temporadas muy intensas en las que en algún momento ha sentido que le flojeaban las fuerzas para continuar. "Sí, en la temporada ocho o nueve creo que fue. Me salvaron algunas personas de mi equipo".

Pablo Motos.

Por entonces coincidió que el presentador contó en una entrevista con XL Semanal que su padre estaba "muy malito" con una "enfermedad de larga duración" y su madre estaba cuidándolo. Su padre fallecería finalmente en 2016 y su madre dos años después en 2018. Ambos días trabajó y quiso dedicarles el programa.

Poco a dado a hablar de su vida personal, Motos sí que no tiene inconveniente en sincerarse y contar que su mujer "dice que soy muy mal compañero de series porque solo veo un capítulo o dos. Yo podría decir lo mismo de ella sobre los documentales".

No obstante, sin ningún genero de duda la mejor serie que he visto en mi vida es The Good Wife, y la secuela de The Good Fight. Aunque en estos últimos capítulos se les está yendo un poco la olla…".

