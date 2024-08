Sonoro plantón de Kiko Jiménez a 'Fiesta' tras la desgarradora entrevista de Sofía Suescun a 'De viernes'

La entrevista más íntima y personal que Sofía Suescun ha realizado en televisión en De viernes ya ha dejado las primeras consecuencias. No sorprendía que, durante la mañana, el novio de la pamplonesa, Kiko Jiménez, no quisiera hablar con el equipo de Socialité. Se espera que su reacción fuese en Fiesta, programa en el que colabora. Sin embargo, nada más comenzar el magacín vespertino, Frank Blanco y Verónica Dulanto revelaban que el jienense había comunicado que no presentaría a su puesto de trabajo.

Tras una noche en la que se abrió en canal, la navarra quiso dejar tranquilos a sus seguidores en redes. Por ello, compartió una historia en Instagram señalando que estaba viviendo una “grandísima resaca emocional”. “Anoche tuve la entrevista más dura de mi vida, pero a su vez supuso una gran liberación”, escribía en su comunicado. “Agradezco de nuevo el respeto con el que se ha tratado el tema en todo momento y la cantidad infinita de mensajes desde el cariño y la comprensión que no paráis de enviarme”, expresaba.

“Ahora toca recomponerse y a disfrutar del maravilloso regalo que es la vida. Sólo hay una y pasa muy rápido”, finalizaba. A pesar de dicho mensaje, ha sorprendido tanto a los presentadores como a los colaboradores la repentina ausencia de su novio en Fiesta. El jienense anunció apenas 40 minutos antes de que no se presentaba a su puesto de trabajo. Dado que había apagado el móvil, el desconcierto cundió en el plató.

“Hace solo 40 minutos, Kiko se ha puesto en contacto con este programa para decirnos que no va a venir”, explicaba Dulanto al inicio del programa. Más datos ofreció el director del programa, José Ángel Leiras. “En torno a las 15:00 horas, Kiko se pone en contacto con nosotros y me envía un mensaje en el que dice que ha pasado muy mala noche. Dice que no se encuentra bien y que para él es muy difícil dar la cara”, narraba el director.

Posteriormente, se revelaba que Jiménez había decidido cortar todo tipo de contacto con el magacín en el que colabora. De hecho, Leiras revelaba que había tenido que enviar al subdirector de Fiesta a la casa de Sofía Suescun para preguntar qué ha sucedido. “Queremos saber por qué no viene a trabajar, porque las explicaciones son muy parcas", señalaba Leiras.

Frank Blanco y Verónica Dulanto en 'Fiesta'.

Blanco pedía a Jiménez que, al menos, diese explicaciones por faltar al trabajo. “Por favor, si estás viendo la televisión, conecta el teléfono móvil. Estamos algo intranquilos”, pedía el presentador mirando directamente a la cámara. “No es normal que haga estas cosas”, añadía Dulanto.

Ante la ausencia de explicaciones por parte de Jiménez, entró en terreno las especulaciones. Kiti Gordillo y Mónika Vergara consideraban que su ausencia podría deberse a que estaba negociando una jugosa exclusiva. Omar Suárez revelaba posteriormente que, gracias a Cristian Suescun, ha sabido que Kiko Jiménez ha decidido quedarse en casa porque su novia ha vivido un bajón emocional. Los presentadores y colaboradores entendían el motivo, pero pedían que Jiménez podía haber sido claro y así evitar especulaciones por su ausencia.